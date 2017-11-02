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KAĞITHANE'DEKİ SERVİS ŞOFÖRÜ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA  Kağıthane'de servis şoförünün silahla öldürdüğü ileri sürülen Ferit A

02 Kasım 2017 02:23

Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA 
Kağıthane\'de servis şoförünün silahla öldürdüğü ileri sürülen Ferit A. yakalandığı Isparta\'dan İstanbul\'a getirildi. 
Kağıthane\'de dün servis şoförü Kıyasettin Tacer\'e (41) başka bir araçtan ateş açılmış, saldırıda ağır yaralanan şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Ferit A.\'yı Antalya\'ya giderken Isparta\'da yakaladı. Olay sırasında cipi kullandığı ileri sürülen ağabeyi Ercan A. da dün akşam Sultangazi\'de gözaltına alındı. Ferit A. ve ağabeyi Ercan A.\'nın Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, Kıyasettin Tacer\'in ölümüyle sonuçlanan olaylara ise iki aile arasında 2007 yılına dayanan husumetin neden olduğu iddia edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin emniyete getirilmesi 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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