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Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu  İSTANBUL (A.A)

04 Eylül 2011 02:29

-Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu  İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - Kağıthane'de inşaat halindeki binanın bodrumunda 110 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Kaan Sokak'taki inşaatın sahiplerinden Serdal Y'nin, binada şüpheli paket olduğu yönündeki ihbarı üzerine söz konusu adrese giden Kağıthane Asayiş Büro ekipleri, bodrum katta, duvarın kenarında 4 adet dolu çuval buldu.  Yapılan inceleme sonucu, çuvallarda 107 paket halinde toplam 110 kilo esrar olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olarak Serdal Y, ağabeyi Serkan Y, babası Radif Y. ve inşaatı yapan müteahhit Mehmet Ali D. gözaltına alındı. 

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