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KAĞITHANE'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA) Levent Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önündeki kamyonete arkadan çarptı

17 Kasım 2017 06:54

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)
Levent Büyükdere Caddesi\'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önündeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet bariyerlere çarparak devrilirken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza  Kağıthane, Levent Büyükdere Caddesi\'nde  saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer istikametine seyir halinde olan Yiğit İncücük yönetimindeki 20 R 7569 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak seyir halindeki Hüseyin Güzeldağlar yönetimindeki 34 LR 2527 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Kazada otomobil sürücüsü Yiğit İncücük yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN ANNESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Öte yandan kazayı haber alan yaralı sürücünün annesi kaza yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Sürücü İncücük ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya neden olan otomobilin içindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti. Kazaya karışan  araçların çekiciyle götürülmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Görüntü dökümü:
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Kaza yeri
Kazaya karışan araçlar
Ambulans içindeki yaralı
Yaralı kişinin annesinin feryatları
Röportajlar
Polis ekipleri
Otomobilin içindeki alkol şişeleri
Oluşan trafik
Araçların kaldırılması
Genel ve detaylar


 

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