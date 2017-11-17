KAĞITHANE'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)

Levent Büyükdere Caddesi\'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önündeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet bariyerlere çarparak devrilirken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Kağıthane, Levent Büyükdere Caddesi\'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer istikametine seyir halinde olan Yiğit İncücük yönetimindeki 20 R 7569 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak seyir halindeki Hüseyin Güzeldağlar yönetimindeki 34 LR 2527 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Kazada otomobil sürücüsü Yiğit İncücük yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN ANNESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Öte yandan kazayı haber alan yaralı sürücünün annesi kaza yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Sürücü İncücük ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya neden olan otomobilin içindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti. Kazaya karışan araçların çekiciyle götürülmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Görüntü dökümü:

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Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Ambulans içindeki yaralı

Yaralı kişinin annesinin feryatları

Röportajlar

Polis ekipleri

Otomobilin içindeki alkol şişeleri

Oluşan trafik

Araçların kaldırılması

Genel ve detaylar



