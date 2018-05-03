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KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN KAMYONETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL DHA Kağıthane'de kaza yapan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

03 Mayıs 2018 15:24

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL DHA
Kağıthane\'de kaza yapan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cendere Caddesi Sütlüce istikametine giden kamyonet Sultangazi Belediyesine ait bir minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyonet takla attı. Kamyonette bulunan sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

\"KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ\" İDDİASI
Kamyonetin çarptığı Sultangazi Belediyesine ait minibüsün sürücüsü, \"Bize yeşil ışık yandı, ben kalkış yaptım. Bir fren sesi, arkadaş kırmızı ışıkta geçip bana vurdu sonra takla attı\" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Takla atan kamyonet
-Kazaya karışan Belediye aracı
-Ambulans içindeki yaralı
-Ambulansın gidişi
-Belediye aracı sürücüsü ile röportaj
-Kaza yerindeki polis ekipleri
 

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