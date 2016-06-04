İstanbul'dan yağmur manzaraları; rögar taştı, 3 otomobil moloz yığını altında kaldı

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bir rögarı taşırdı. Rögardan taşan yağmur suları taş ve kayaları sürükledi. Toprak kaymasının da yaşanmasıyla üç otomobil kısmen toprak altında kaldı.

Ön tarafı hasar gören araçlar belediyenin iş makineleri ile kurtarıldı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda üç otomobilde maddi hasar meydana geldi. Hasar gören araç sahiplerinden Gökhan Seçinti, “Buraya istinat duvarı yapmadılar her yağmurda buraya su iniyor. Bu sefer kayalar da indi arabalar mahvoldu, hala bir şey yapılmadı. Bir sonraki yağmurda ne olur bilemiyorum. Allah'tan cana bir şey gelmedi" dedi.

Başka bir aracın sahibi Muzaffer Mimaroğlu, “Güçlü bir yağmur oldu. Orası kaydı bu tarafa garaja kadar doldu. Müteahhitlerin yaptığı iş ancak bu kadar olur duvar ne bir şey var. Daha önce 3-4 defa garajı su bastı tedbir alınmamış belediye nasıl izin veriyor. Tetkikleri nerede kontrolleri nerede kime şikayet edelim. Etsek ne olur durum gördüğünüz gibi" diye konuştu.