Kağıthane'de piknik alanında çürüyen ağaç devrildi; 1 ölü, 1 yaralı!

İstanbul Kağıthane'de kökü çürüyen ağaç piknik yapan bir ailenin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan 20 yaşındaki Sevde Kösüre, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, kardeşi Ayşe Kösüre ise yaralı kurtuldu.



Olay, Kağıthane Hasbahçe mesire alanında dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Özellikle hafta sonları yüzlerce insanın piknik yaptığı mesire alanında çürüyen bir ağaç, piknik yapanların üzerine devrildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, devrilme anında büyük bir gürültü çıkaran ağacın altında bulunan onlarca kişi kaçarak kurtuldu.

Kaçmayı başaramayan 20 yaşındaki Sevde Kösüre ile 10 yaşındaki kardeşi Ayşe Kösüre ağacın dallarının altında kaldı. Çevrede bulunanlar büyük bir korku yaşarken, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iki kardeş ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan Sevde Kösüre tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Ayşe Kösüre ise ilk müdahalesinin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Piknikçiler tepki gösterdi

Olaydan sonra parka giden polis, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Ağacın kökünün tamamen çürüdüğü görülürken, piknikçiler önlem alınmadığı için belediye yetkililerine tepki gösterdi. Piknikçilerden geri kalan, aralarında bir bebek arabasının da bulunduğu malzemeler belediye görevlileri tarafından toplandı.

'Hasbahçe tarihi bir alan, budama bile yapamayız'

Olayın duyulmasının ardından Hasbahçe'ye gelen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, yaşanan olayın çok üzüntü verici olduğunu belirterek ağacın devrilmesiyle ilgili, “Hasbahçe'de birçok ağaç var devrilen. Ağaç da baharla birlikte devrilen bir ağaç. Ancak içinden zayıflamış. Araştırmalarımızı yapıyoruz. Hasbahçe tarihi bir alan, ağaçlarımız da tarihi ağaçlar. Buradaki ağaçlarla ilgili herhangi bir müdahaleyi yaparken Anıtlar Kurulu ile haberli olarak yapıyoruz.

'Yargılananlar var'

Kendi başımıza budama şansımız bile yok. Anıtlar Kurulu'nun izni gerekli yoksa ağaçları budadığı için yargılanan arkadaşlarımız var. Bize göre kesilmesi düşünülen bir ağaç varsa Anıtlar Kurulu'ndan izin aldıktan sonra kesim gerçekleştirebiliyoruz. Ama şu anda devrilen ağaç baktığımızda canlı bir ağaç. Muhtemelen dışarıdan da ağaca müdahaleler olmuştur. Takip edeceğiz başka sebepler var mı. Salıncak vs. gibi sebepler var mı. Araştıracağız" diye konuştu.

Kılıç ayrıca devrilen ağacın çürümesi yönünde Anıtlar Kurulu'na bildirilen herhangi bir yazının olup olmadığıyla ilgili olarak da araştırma içerisinde olduklarını belirtti.