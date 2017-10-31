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KAĞITHANE'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA Kağıthane'de  öğrencileri bıraktıktan sonra ilerleyen servis aracının sürücüsüne silahlı saldırı oldu

31 Ekim 2017 12:24

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de  öğrencileri bıraktıktan sonra ilerleyen servis aracının sürücüsüne silahlı saldırı oldu. Öğrenci servisi sürücüsü ağır yaralandı.

Olay saat 08.45 sıralarında meydana geldi.  Girne Caddesi\'ndeki okula öğrencileri bırakan servis sürücüsü yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra yolunu kesen bir cipten inen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın servis sürücüsü ile arasında daha önceden husumet bulunduğu ve kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

 

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler

- Yaralı sürücü

- Sürücünün ambulansa konulması

- Polisin incelemesi

 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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