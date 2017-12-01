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KAĞITHANE'DE METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI 

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Kağıthane'de metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu

01 Aralık 2017 09:50

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
Kağıthane\'de metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Metruk bina alev alev yanarken yan binada oturan vatandaşlar tahliye edildi. Binanın boş olması nedeniyle yangında ölen yada yaralanan olmadı. 
Olay Yeşilce Mahallesi Barboros Caddesi\'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle saat 05.00 sıralarında metruk bir binada yangın çıktı. Kısa sürede tek katlı binayı alevler sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 
 
GÜVENLİK NEDENİYLE YAN BİNA BOŞALTILDI
İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Güvenlik nedeniyle polis ekipleri yan binada oturanları da tahliye etti. Binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen vatandaşlar, çalışmaları cep telefonlarıyla görüntüledi. Alevlere uyanan mahalle sakinleri ekiplerin çalışmasını yakından takip etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. 
 
Görüntü dökümü:
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(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)
-Alev alev yanması
-itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-dumanların yükselmesi
 
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-itfaiye ekiplerinin çalışmaları
Binadan görüntüler
-vatandaşların yangını izlemesi
-telefonla yangından görüntü almaları
-vatandaşlarla röportajlar
 
 

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