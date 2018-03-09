KAĞITHANE'DE MARANGOZ ATÖLYESİ YANGINI...

Murat VAROL / İstanbul DHA

Kağıthane\'de, bir binanın bodrum katında bulunan marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, paniğe yol açtı. Dumanların yükselmesinin ardından bina sakinleri tahliye edilirken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çeliktepe\'de 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan marangoz atölyesinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların binayı kapladığı yangın sırasında mahalle sakinleri arasında panik yaşanırken binadakiler tahliye edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Yaşanan hareketlilik

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

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