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KAĞITHANE'DE BANKA SOYGUNU İSTANBUL (A.A)

26 Şubat 2011 00:19

-KAĞITHANE'DE BANKA SOYGUNU İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Kağıthane'de bir banka şubesi, elindeki çantada bomba olduğunu söyleyen kişi tarafından soyuldu.  Gültepe Eski Büyükdere Caddesi'ndeki banka şubesine, içinde piknik tüpü ve düzenek bulunan çantayla gelen kişi, elindeki butonla bombayı patlatacağı tehdidiyle çalışanları etkisiz hale getirdi.  Kasadaki görevli, kısa süre önce para nakil işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek, kasadaki 3 bin lirayı soyguncuya verdi.  Parayı alan, elindeki çantayı da bankanın girişine bırakan soyguncu yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Banka şubesinin etrafına güvenlik şeridi çekerek kimseyi yaklaştırmayan polis, olayı bomba uzmanlarına bildirdi.   Özel kıyafetli ekiplerin yaptığı incelemede, çantada herhangi bir patlayıcı olmadığı belirlendi. Polis, güvenlik kameralarından eşkalı belirlenen 20-25 yaşlarındaki soyguncunun yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

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