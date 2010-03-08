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Ekonomi

Kağıt para devri bitiyor!

Kağıt banknotlar kalkıyor. Onun yerine yüzde 100 çevre dostu paralar geliyor

08 Mart 2010 02:00

T24 - Kağıt banknotlar kalkıyor. Onun yerine yüzde 100 çevre dostu paralar geliyor



Dünya üzerinde yavaş yavaş kağıt banknotların yerini plastik banknotlar alıyor. Birçok ülkede kullanılan bu sisteme son olarak Kanada 2011'de geçeceğini duyurdu. Kanada 2011'den itibaren banknotların kağıt yerine plastik olacağını açıkladı. Kanada Merkez Bankası Basın Sözcüsü Julie Girard, Yeni Zelanda, Vietnam, Romanya ve Avustralya gibi ülkelerin halen bu sistemi kullandığını hatırlattı.


Kalpazanlara geçit yok

Julie Girard, 'Plastik paralar Avustralya'da, 1990 yılından bu yana kullanılıyor. Polimer malzeme ile üretilen plastik banknotların taklit edilmesi, imkansıza yakın zorlukta. Kağıda oranla 3 kat daha yırtılmaya dayanıklı ve en önemlisi de yüzde 100 geri dönüşüm özelliği ile çevre dostu' dedi. Avustralya'nın ilk aşamada Kanada'ya polimer malzeme desteği vereceğini söyleyen Sözcü Julie Girard, "Yeni uygulamada kalpazanlara karşı birçok teknik bilgiyi açıklamayacağız" diyerek yeni banknotların tasarımıyla ilgili bilgi vermedi.


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