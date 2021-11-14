Kaftancıoğlu: Sizi değil de kendisini zenginleştirmek isteyen her kim olursa olsun, onlara sandıkta güle güle deyin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bizler, ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde CHP iktidar olduğunda halkın, 16 milyonun belediyesi olacak’ dedik. Birileri sadece söylüyor, yapmıyor. Biz, söylediğimizin gereğini yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, seçimden sonra sadece TÜGVA’lı gençlerin değil bütün İstanbul gençliğinin oldu. Sizi değil de kendini düşünen, cebini düşünen, kendisini zenginleştirmek isteyen her kim olursa olsun, onlara sandıkta güle güle deyin" dedi.

CHP Esenler İlçe Başkanlığı’nın yeni binası açıldı. Açılış törenine, CHP İstanbul milletvekilleri Enis Berberoğlu, Ali Şeker, Yüksel Mansur Kılınç, Gökhan Zeybek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP ilçe başkanları, diğer siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

Kaftancıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Genel Başkan’ımıza söylediğim gibi, daha konforlu daha güzel ilçe binaları bizim rahatça oturmamıza değil sahada, sokakta daha planlı, daha güçlü çalışmamıza vesile olacaktır” dedi.

"Bu çocuklarımızın hakkı olan insanca ve hakça yaşayabilmesi için siyasete girdim"

Kaftancıoğu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sevgili Esenlerli kardeşlerim, hemşerilerim. Niye hemşerim diyorum? Çünkü ben, 20 yıl önce Esenler’de -birçoğunuzun bildiğini biliyorum- sizlere hizmet etmek için çalışıyordum. Ve ben siyasete niye atıldım biliyor musunuz? Görev yaptığım hastanede acile yaz aylarında hep trafik kazaları gelirdi. Ve trafik kazalarında yaralananların neredeyse tamamı çocuktu. Ne yazık ki bir kısmını da kaybederdik. Yaralı çocuklarımızın memleketinin, kim olduğunun hiçbir önemi yoktu. Sizin çocuklarınız niye trafik kazalarında yaralanıp geliyorlardı biliyorsunuz değil mi? Çünkü o gün bana acilde hepiniz söylüyordunuz; 'Doktor hanım, çocuklarımızın oynayacağı park yok. Çocuklarımız mecburen yolda oynamak zorunda kalıyorlar. O yüzden çocuklarımıza araba çarpıyor. Ve biz bu çocuklarımızı koruyamıyoruz' diyordunuz. Haklıydınız. Ve o gün bugündür benim içimde dertti bu. Çünkü bu ülkenin hiçbir çocuğunun yatağa aç girmemesi, hiçbir çocuğun oynayacak parkı olmadığı için araba çarpıp hayatını kaybetmemesi için, o gün o acilde gözü yaşlı anneleri ve babaları gördüğümde bu böyle olmuyor, sadece park olmadığı için araba çarpan çocuklarımızı tedavi etmekle olmuyor, o zaman ben de birçoğumuz gibi taşın altına elimi koyarak bu çocuklarımızın hakkı olan insanca ve hakça yaşayabilmesi için siyasete girdim.

"Daha güzel ilçe binaları, daha güçlü çalışmamıza vesile olacaktır"

Evet, ilçe binaları araçtır, katılıyorum. Ama bir şeyin altını çizmek lazım. Bizlerin İstanbul'dan Türkiye'ye giden adım adım iktidar yolculuğumuzda ilçe başkanlıkları, ‘İstanbul'dan Türkiye'ye tek yön iktidar’ derken adımlarımızı planlamak için, adımlarımızı daha sağlam atmak için, adımlarımızı daha güçlü basmak için ihtiyaç olan bir araçtır. Genel Başkan’ımıza söylediğim gibi, daha konforlu, daha güzel ilçe binaları, bizim rahatça oturmamıza değil sahada, sokakta daha planlı, daha güçlü çalışmamıza vesile olacaktır. O nedenle çok teşekkür ediyorum. O nedenle teşekkürü eksik bırakmayalım diyorum.

"Kendisini zenginleştirmek isteyenlere sandıkta 'güle güle' deyin"

Bizler, ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde CHP iktidar olduğunda halkın, 16 milyonun belediyesi olacak’ dedik. Birileri sadece söylüyor, yapmıyor. Biz söylediğimizin gereğini yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, seçimden sonra sadece TÜGVA’lı gençlerin değil bütün İstanbul gençliğinin oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi evlere, ihtiyacı olan çocuklara süt gönderirken ‘Hangi partiye oy veriyorsun’ diye sorarak göndermedi. Karşımda Küçükçekmece Belediye Başkanı’mız var. Bir milyondan fazla kişinin ikamet ettiği Küçükçekmece’de artık insanlar hizmet alırken verdiği oya göre hizmet almıyorlar. Sokakta başkanını gördüğünde yüzü gülen bir Küçükçekmece halkı var. Küçükçekmece'ye hizmet ederken eşit, adil ve hakkaniyetli davranan bir Küçükçekmece Belediye Başkanı var. Ve karşımda yine Sarıyer Belediye Başkanı’mız var. Daha fazla sayıda çocuğa üniversite kazandıralım diye uğraşan bir belediye başkanı var. Kadınları daha fazla özgürleştirelim diye çalışan bir belediyecilik anlayışı var. Uzun lafın kısası Esenlerli kardeşlerim, sizden tek bir şey rica edeceğim. Lütfen kendinize güvenin. Lütfen örgütlenmenize güvenin. Ve lütfen sizi değil de kendini düşünen, cebini düşünen, kendisini zenginleştirmek isteyen her kim olursa olsun, onlara sandıkta güle güle deyin. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini kabul etmiyorum. Yoksulluğu yönetmek yerine ‘Yok edeceğim’ diyen Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamıyla geleceğin aydınlık bir Türkiye'sine eşit, adil ve özgür bir Türkiye olan tüm inancımla ve sizlere olan güvenimle hepinizi saygıyla selamlıyorum."

"İstanbul ayağa kalktı, şimdi sıra Esenler'de"

CHP Esenler İlçe Başkanlığı’nın yeni binasının açılışında konuşan CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay ise şunları söyledi:

"Esenler'de örgütümüzle birlikte insan haklarını, demokrasiyi egemen kılmak için çok çalışacağız. Bugün açacağımız bu merkez, bu çalışmalarımızı planlayacağımız, örgütleyeceğimiz, hayata geçireceğimiz yer olacak. Biz, bu merkezde sadece CHP örgütleriyle değil Türkiye'nin kötü gidişatını gören ve bu kötü gidişata dur demek isteyen tüm Esenlerli yurttaşlarımızla beraber bir olacağız. Esenler'de ilçe başkanı olduğum andan itibaren hep 'Esenler'den İstanbul'u ayağa kaldıracağız' dedim. İstanbul ayağa kalktı. İstanbul ihanetten kurtuldu. Ve şimdi diyorum ki ‘Türkiye'yi Esenler’den ayağa kaldıracağız’. Ve inan halkın iktidarını kurmakta Esenler örgütünün çok büyük emeği olacak, çok büyük desteği olacak."

Yapılan açılış konuşmalarının ardından CHP Esenler İlçe Başkanlığı’nın yeni binasının önünde kurdele kesilip yeni ilçe başkanlığı gezildi.