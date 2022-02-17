Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaya katılan 'sivil polis': Emniyetten gönderildim

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun İstanbul Anadolu Adliyesi 15.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Fahrettin Altun tarafından açılan tazminat davasının duruşması görüldü. Duruşmayı pandemi gerekçesiyle dinleyiciler alınmazken Kaftancıoğlu'nun avukatları salondaki bir sivil kıyafetli bir kişinin neden duruşmada yer aldığını sordu. Duruşmadaki kişi polis olduğunu ve emniyetten gönderildiğini söyledi.

Kaftancıoğlu’nun avukatı dinleyici kısmında oturan sivil kıyafetli bir kişiyi fark etti. Kaftancıoğlu’nun avukatı tarafından kişinin kim olduğu sorulduğunda sivil kıyafetli kişi, "Polis memuruyum davayı izlemek için geldim” dedi. Kaftancıoğlu’nun avukatı tarafından kendisine tekrardan “Sizi kim gönderdi” diye sorulan ısrarlı soru üzerine kişi “Emniyetten gönderildim” yanıtını verdi. Bu cevabın üzerine Kaftancıoğlu’nun avukatı duruşmadaki kişinin kimlik tespitinin yapılmasını ve tutanak tutulmasını istedi ancak hâkim polisi dışarı çıkartıp herhangi bir işlem yapmadı.

Kaftancıoğlu’nun avukatı hâkime "Neden kimlik tespiti yapmadınız? Bu sizin ve bizlerin üzerinde baskı oluşturmak için yapılan bir hukuksuzluktur” diye seslendi.

Yaşananlara ilişkin olarak CHP'li Engin Özkoç, "Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı… İktidarın içerisinde tam da Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi, ‘kininizi asla unutmayın’ diyordu ya o şekilde devam ettiler düşmanlıklarına. Fahrettin Altun bir tazminat davası açtı. Fahrettin Altun ile ilgili dava görülürken, bir sivil giyimli kişi tek başına oturuyordu. Canan Kaftancıoğlu’nun avukatı kim olduğunu soruyor. Emniyetten, polis olduğunu; Emniyet tarafından görevlendirildiğini söylüyor. Daha sonra avukatlar hakime, bunun doğru olmadığını, tutanak tutulması gerektiğini ve soruşturulması gerektiğini ifade ediyorlar. Hâkim; sadece bunları dinlemekle kalıyor. Kişi salondan çıkıyor ve hakkında hiçbir araştırma, hiçbir tutanak tutulmadan gidiyor. Bu kişi kimdir?" dedi.

Özkoç şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten emniyet mensubu mudur? Emniyet mensubu ise bu emri kim vermiştir? Kaftancıoğlu’nun davasına gelip de oturma amacı nedir? Gözdağı mı vermektir? Bunun sorumlusu kimdir? Eğer emniyet mensubuysa bana sorarsanız, bunun sorumlusu İçişleri Bakanı’dır… CHP olarak bunu asla takipsiz bırakmayacağız. Arkadaşlarımız soru önergesi veriyorlar. Hukukçularımızla takip ediyoruz. Ne yapılmak istendiğini kamuoyuna açıklamak durumundadır iktidar. İçişleri Bakanı’ndan bunun cevabını bekliyoruz."