Kaftancıoğlu'nun yargılandığı, Altun'un evinin fotoğraflanması davasında tanık polis: Söz konusu arazinin vakıflara ait olduğu daha önce bize söylenmişti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Üsküdar'daki evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili olarak ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan davaya devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru, "Vakıflara ait değil özel mülk" denilen yer için "Söz konusu arazinin vakıflara ait olduğu daha önce bize söylenmişti” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Üsküdar'daki evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili olarak ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın 2. duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya Canan Kaftancıoğlu ile Fahrettin Altun’un avukatları katıldı.

"İkamete değil, ikamet çaprazda kalacak şekilde boş araziye bakıyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Ali A., söz konusu dönemde Üsküdar Koruma Büro Amirliği tarafından görevlendirilmiş olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinde nöbet tuttuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Öğle vakitlerinde bir araç yanaştı. İçinden hatırladığım kadarıyla 3 kişi indi. Şahıslar araçtan inerek yolun karşı tarafına geçtiler. İçlerinden birinin elini kaldırmak suretiyle bir şeyler yaptığını fark ettim. Söz konusu şahıs, direkt ikamete değil, ikamet çaprazda kalacak şekilde boş araziye yönelik baktı, elindeki telefonu yukarı kaldırarak o yöne baktı ancak ben fotoğraf çekip çekmediğini görmedim. Kendilerini uyarmak için yanlarına gittim. Burada fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söyledim. Maskesini indirdi, CHP’nin Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, burada bir yapılaşma olduğunu, partisi adına kontrol yapacağını söyledi. Daha sonrasında evde kimsenin olmadığını söyleyip, Fahrettin Altun’un avukatı ile görüşeceğimizi söyledik.”

"Söz konusu arazinin vakıflara ait olduğu daha önce bize söylenmişti"

Tanığa, fotoğraf gösterilmesi üzerine, “Söz konusu Suat Özçağdaş isimli şahıs daha sonra tekrar gelip fotoğraflama yapacağını söyleyip, hızlı bir şekilde arabasına binip olay yerinden uzaklaştı. Söz konusu arazinin vakıflara ait olduğu daha önce bize söylenmişti. Ağaçlardan hatırladığım kadarıyla söz konusu yer, katılan vekilinin fotoğrafta gösterdiği yerdi” dedi.

Altun'un avukatı: Fotoğraftaki yer vakıflara ait değil, özel mülktür

Fahrettin Altun’un avukatı, tanığın beyanına karşı söz alarak, “Göstermiş olduğum fotoğraftaki yer, vakıflara ait bir yer değil, Fahrettin Altun’un özel mülküdür” dedi.

Kaftancıoğlu'nun avukatı dosyanın üst mahkemeye gönderilmesini istedi

Canan Kaftancıoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, bu dosyanın, Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki aynı yöndeki dosya ile birleştirilmesini talep ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi. Demir, “Dosyaların birleştirileceğini düşünüyoruz. O sebeple dosyanın üst mahkemeye gönderilmesini talep ederiz” diye konuştu.

Duruşma, Canan Kaftancıoğlu’nun avukatlarının bilirkişi raporu ve diğer delillere karşı savunma hazırlamaları için 22 Nisan’a ertelendi.