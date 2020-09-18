Kaftancıoğlu'ndan Sağlık Bakanı Koca'ya: Salgının tavan yaptığı illerde testi pozitif çıkanlar evlerine toplu taşımayla dönüyor!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların evlerine toplu taşımayla dönmek zorunda kaldığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya uyarılarda bulundu. Kaftancıoğlu, “Salgının tavan yaptığı illerde testi pozitif çıkanlar evlerine toplu taşımayla dönüyor. Zaten sorunun da salgının da kaynağı bu iller. Bu sorunu önemseme makamında değil çözme makamındasınız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı basın toplantısında testi pozitif çıkan kişileri evlerine araçla bıraktıklarını ifade ederek, ''Temaslıların taramasını 15 saat içinde yapıyoruz. İzole edilen taşıyıcıyı arıyor, semptom gelişmişse 112 Acille hastaneye getiriyoruz. Bu sistem tüm illerde uygulanıyor. Dünyada böyle bir uygulama söz konusu değil'' demişti.

CHP’li Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Koca’nın açıklamalarına tepki göstererek “Daha 6 gün önce Covid-19 tanısı konularak evine gönderilmiş, evine de otobüsle gitmek zorunda kalmış bir hastayla bizzat konuştum. Bize ulaşma gerekçesi de 2 gün geçmesine rağmen ilaç tedavisine hala başlayamamış olmasıydı” dedi.

Kaftancıoğlu, Fahrettin Koca'nın, testi pozitif çıkanların izole edilmek üzere evlerine araçla bırakılmasını önemsediklerini fakat bunun her ilde istenilen şekilde başarılı olamadığını belirttiği açıklamasına ise şu yorumu yaptı:

''Bugün önemsiyoruz dediğiniz konuyu dün yapıyor gibi anlatıyordunuz ama! Ve emin olun salgına dair söylediklerinizin hiçbir gerçekliği yok İstanbul’da. Şeffaf ve doğru yürütülmeyen süreç sağlık çalışanları başta olmak üzere her kesiminin kaygısını her geçen gün daha da artırıyor''