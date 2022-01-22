Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan’ın sözlerine sert tepki: Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kılmasının ardından cemaate seslenerek isim vermeden Sezen Aksu'yu hedef aldı. Sezen Aksu’nun beş yıl önce çıkan ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…” sözleri nedeniyle başlayan tartışmaya dahil olan Erdoğan, mihrapta yaptığı konuşmada “Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir” dedi.

"Sanat, sanatçı düşmanlığına gelinceye kadar düpedüz ve apaçık kadın düşmanlığı"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Sanat, sanatçı düşmanlığına gelinceye kadar düpedüz ve apaçık kadın düşmanlığı… Gerisi ve gerekçesi tamamen teferruat… Yetti artık! Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın! O çok kadınlar, tek adamların sesini kısmayı başaracak göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

"Sezen Aksu’yu hedef göstermenize sessiz kalacak değiliz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, “Karşımızda artık tükenmiş umudunu hamasete gerilim ve şiddete bağlamış bir Tayyip Erdoğan var. Sezen Aksu’yu hedef göstermenize sessiz kalacak değiliz. Türkiye’yi sanatçılarının, aydınlarının, gençlerinin sindirildiği bir 3’üncü dünya ülkesine çevirmenize izin vermeyeceğiz!” dedi.