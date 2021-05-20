Kaftancıoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: Cinsiyetçi tarifle erkek! olduğunu zanneden zavallı
20 Mayıs 2021 00:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine yapılan operasyondan bahsederken Peker'e yönelik 'Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz' ifadelerine CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi. Kaftancıoğlu, Soylu'ya 'cinsiyetçi' diyerek "Oturduğu koltuğun itibarını beş paralık eden zat!" yanıtını verdi.
Kaftancıoğlu Twitter'dan Soylu'nun açıklamasını alıntılayarak şu paylaşımı yaptı:
"Cinsiyetçi tarifle erkek! olduğunu zanneden zavallı Oturduğu koltuğun itibarını beş paralık eden zat!"