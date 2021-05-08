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Koronavirüs

Kaftancıoğlu'ndan Bakan Koca'ya: Yaz bitiminde bu sözü hatırlayınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa

08 Mayıs 2021 11:14

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, yazın 18 yaş üstü herkesin Koronavirüs aşısını yaptırabileceğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterirken, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlayınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa" dedi. 

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Türkiye'nin aşılama programına ilişkin kaleme aldığı yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerine "Yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkesin aşılanabileceği" sözlerini aktardı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Koca'nın ifadelerine Twitter hesabından tepki gösterirken, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan."

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