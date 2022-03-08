CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul'u Canan başkan değil kadının kararlılığı ve cesareti kurtardı. Güçsüz kadın yok, güçsüzleştirilen kadın var. İster kadın olsun, isterse erkek olsun kişilerin kahramanlaştırmasına karşıyım. Ben emeğe, inanca, örgütlenmeye ve çalışmaya inanıyorum” diye konuştu.

Mezitli Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte konuşan Kaftancıoğlu, "Kadınlarla bir arada geleceğe dönük hayaller kurmak istiyorum. Kimler hayal kurar? İnancı olanlar ve bu yolda yürümeye cesareti olanlar hayal kurar. Güçsüz kadın yok. Üreten kadın her zaman güçlenir." ifadelerini kullandı.

Mezitli Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile Sanat Çarşısı'nın açılış yıldönümü etkinliklerini birlikte düzenledi. Etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, modacı Barbaros Şansal, siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, kamuoyunda tartışma yaratan Maden Yönetmeliği'ne tepki olarak Sanat Çarşısı bahçesine CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu tarafından zeytin fidanı dikildi.

"Sahada, tarlada, bahçede, fabrikada emeğiyle geçinen kadıların yanında olmalıyız"

Görev yaptığı süre içerisinde en büyük desteği kadınlardan aldığını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Aslında her gün kadınların günü olması lazım. Ama sembolik olarak büyük bir öneme sahip olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bizim için oldukça büyük öneme sahip. Böyle bir günde Sayın Canan Kaftancıoğlu’nu Mezitli’de misafir etmekten dolayı büyük gurur duyuyoruz. Kendisi Mezitli’de emekçi kadınlarımızla bir araya gelerek kentimizin sesini İstanbul’a taşıyacak. Hepimizin aynı duyarlılığı göstermesi gerekir. Sahada, tarlada, bahçede, fabrikada emeğiyle geçinen kadıların yanında olmalıyız. Tüm kadınlarımızın Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun” dedi.

"Ülkemizde yaşanan bu sıkıntılı süreci ortadan kaldırıncaya kadar devam edeceğiz"

Türkiye’yi yaşadığı sıkıntılı dönemden kadınların cesareti ve arzusunun kurtaracağının altını çizen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Canan Kaftancıoğlu ‘Önce İstanbul’u alacağım, sonra tüm Türkiye’yi alacağım dedi. İlk adımı başardı şimdi ikinci hedefe doğru yürüyoruz. Mersin’de Yenişehir’de Mezitli’de kadınlar omuz omuzayız. Kalp kalbe birlikte yürüyoruz. Ülkemizde yaşanan bu sıkıntılı süreci ortadan kaldırıncaya kadar devam edeceğiz” dedi.

Mezitli’de karşılaştığı tablodan dolayı son derece gururlu olduğunu ifade eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Kadına hak ettiği değeri veren, seçme ve seçilme hakkı tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan giden ve Türkiye’de ilk kez kadın belediye başkanı seçen bir kentin milletvekili olduğum için ayrıca gururluyum. Başkanımız Neşet Tarhan’a bizi Sayın Canan Kaftancıoğlu ile buluşturduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kadın emeğinin örgütlenmesi için hep beraber yola çıktıklarını vurgulayan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ise şunları söyledi:

"Güçsüz kadın yok; güçsüzleştirilen kadın var"

“İstanbul’u Canan Başkan değil, kadının kararlılığı ve cesareti kurtardı. Kadınlarla bir arada geleceğe dönük hayaller kurmak istiyorum. Kimler hayal kurar? İnancı olanlar ve bu yolda yürümeye cesareti olanlar hayal kurar. Güçsüz kadın yok. Üreten kadın her zaman güçlenir. Güçsüzleştirilen kadın var. Ben herhangi bir kadından daha güçlü değilim. Eminim şu an benden çok güçlü hayatta çok değerli işler başarmış o kadar kadın var ki. Yeter ki gücümüzün farkında olalım. İstersen kadın olsun, isterse erkek olsun kişilerin kahramanlaştırmasına karşıyım. Ben emeğe, inanca, örgütlenmeye ve çalışmaya inanıyorum.”