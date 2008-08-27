Kafkasya'da yeni harita

RUSYA Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev. Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü sona erdiren kritik kararı alarak, Moskova'nın Güney Osetya ile Abhazya’nın bağımsızlıklarını tanıdığını ilan etti. Dün öğle saatlerinde Medvedev'in İmzaladığı kararnameyle Gürcistan üç parçaya bölünürken, Moskova'nın seçtiği politika 35 yıl önceki Kıbrıs modeline benzetildi.

Soykırım suçlaması

Rusya Parlamentosu'nun 1990’lardan bu yana kendi kendini yöneten Güney Osetya ve Abhazya'nm Gürcistan'dan bağımsızlığının desteklenmesi yolunda karat almasından bir gün sonra Medvedev bu karara arka çıktı. Televizyondan yayınlanan konuşmasında Medvedev şunlan söyledi:

"Hepimiz G.Osetya başkenti Tsinvali’de yaşanan trajediyi biliyoruz. Rus vatandaşı olan yüzlerce sivilin toplu imha silahlarının kullanıldığı saldırıda hayatım kaybettiğini de biliyorsunuz. Gürcistan Yönetimi, soykırım işleyerek sorunu çözmeyi denedi. Rusya, son Gürcü saldırısı öncesinde malum Kosova örneğine rağmen, defalarca Gürcistan toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu dile getirdi.

Bizim sözlerimizi ne Tiflis yönetimi ne NATO yönetimi ne BM Güvenlik Konseyi dikkate almak istedi. Rusya'nın İzleyebileceği tek bir yol kaldı. G.Osetya ile Abhazya halklarının defalarca referandumda dile getirdikleri bağımsızlıklarının tanınması. Rusya Devlet Başkanı olarak iki oluşumun Rusya tarafından bağımsız ve egemen devlet olarak tanınması kararnamesini imzalıyorum. Dünyayı Rusya kararını desteklemeye davet ediyorum."

Sonrasında bir tv röportajında konuşan Medvedev, yeni bir Soğuk Savaş'tan korkmadığını belirtti.

Topraklarımız ilhak edildi

Rusya'nın kararından birkaç dakika sonra Tiflis'ten ilk tepki geldi, Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Giga Bokeriye, "Rusya maskeyi indirdi Bölgede son aylarda tırmanan gerginliğin asıl neyi amaçladığı şimdi ortaya çıktı. Rusya Yönetimi artık gizlemeden planlarını gerçekleştirme yolunu seçerek Gürcistan topraklarını resmen ilhak etmiş oldu" dedi.

Moskova, Ankara’yı zor durumda bıraktı

1- Kıbrıs: G.Osetya ve Abhazya nın bağımsızlığı KKTC ile benzerlik taşıyor. Tanımaya karşı çıkılırsa. Moskova KKTC'yi hatırlatır.

2- Kosova: Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan'ın toprak bütünlüğünde ısrarı zorlaştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Kafkasya'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün Kafkasya'da İşbirliği ve İstikrar Platformu’yla ilgili olarak Moskova'da temaslarda bulunduğu gün, Moskova'nın Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıması Ankara'da şok etkisi yaptı

Rusya'nın kararının ardından Dışişleri Bakanlığında bir durum değerlendirmesi yapılırken, Dışişleri Müsteşarı Ertuğrul Apakan da, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Kafkasya'daki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Richard Lugar'ı kabulün de de, Rusya'nın kararı ele alındı. Lugar, ABD gemilerinin Boğazlardan geçişinin "Rusya'ya verilen bir mesaj" şeklinde yorumlanma sının yanlış olduğunu savundu.

Türkiye'nin sıkıntıları

Rusya'nın kararı Türkiye'yi şu İki açıdan zor duruma soktu:

1- Kıbns; Rusya'nın, Güney Osetya ile Abhazya'nın bağımsızlıklarını tanıması, KKTC'nin bağımsızlığı ile benzerlikler içeriyor. Ankara, Rusya'nın kararına karşı çıkılması halinde, Moskova'dan "KKTC hatırlatması" gelmesinden endişe ediyor.

2-Kosova: Rusya'nın elindeki bir diğer koz da, Kosova'nın bağımsızlığının tanınmış olması. Rusya, tüm itirazlarına rağmen Kosova'nın Sırbistan'dan koparıldığını düşünüyor. Bu nedenle. "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü" vurgulayan çevrelere karşı, Kosova'yı hatırlatıyor.

Bilindiği gibi Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ülkeler arasında ilk sırayı almıştı

NATO 10 gemi daha yolluyor

BATILI ülkeler İçin Kafkasya'da en kötü senaryolardan biri gerçek olurken Rusya, Karadeniz'de gerginliğin artacağı işaretini verdi. Rusya Genelkurmay Başkan yardımcısı General Anatotiy Nogovitsin, "Karadeniz'de bulunan sekiz NATO savaş gemisine önümüzdeki günlerde on yeni savaş gemisi daha eklenmesi söz konusu

Böylece Karadeniz'deki NATO filosu 18 savaş gemisine çıkarılıyor. Üstelik son 10 gemi ABD'nin dana önceden kurnazca açıklamalar yararak Gürcistan'a insani yardım yüküyle gelmiyor. Gürcistan marketlerinde yeterince bebek bezi var. Karadeniz'e giriş yapmaları beklenen yeni gemilerin tamamı savaş durumuna uygun teçhizatla donatılmış durumda" dedi.