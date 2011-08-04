-KAFKAS'TAN "TUR" YORUMU VARŞOVA (A.A) - 03.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanş maçında yarın deplasmanda Legia Varşova ile karşılaşacak olan Gaziantepspor'da teknik direktör Tolunay Kafkas, ''Yarın zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Tur için elimizden gelenin fazlasını yapacağız'' dedi. Kafkas, maçın oynanacağı Legia Pepsi Arena stadında basın toplantısı düzenledi. İlk maçı kendi sahalarında 1-0 kaybettiklerini hatırlatan Kafkas, ''Yarın çok zor bir maç bizi bekliyor. Bu maçın zorluğu Legia Varşova'nın oyun anlayışından kaynaklanıyor. Sadece gol yememeyi düşünen takım var karşımızda. Bu işimizi biraz daha zorlaştırıyor. Yalnız şunu söyleyebilirim, yarın elimizden gelenin çok daha fazlasını yapacağız, tur atlamak için. Eğer oyun istediğimiz gibi gelişirse şansımızın bol olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. İlk maçta hakketmedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını, futbolun içinde bunların olduğunu anlatan Kafkas, ''Legia'nın oyun anlayışı oldukça defansif bir anlayış. Biz yarın aynı oyunun, Gaziantep'teki oyunun tekrarlanacağını düşünüyoruz. Bizim yarınki oyunla ilgili daha fazla kombine ataklar geliştirmemiz gerekiyor. Eğer bunları gerçekleştirirsek gol bulma şansımız çok yüksek'' dedi -İKİ ÜLKENİN FUTBOLU ARASINDAKİ FARK- Polonya futbolu ile Türk futbolu arasındaki fark ve ekolle ilgili bir soruyu yanıtlayan Tolunay Kafkas, ''Polonya futbolu, bir ekoldü geçmiş zamanlarda. Maalesef biz böyle bir ekol yaratamadık. Hem kulüp bazında, hem Milli Takım bazında sistem konusunda bir türlü istikrar sağlayamadık. Bu da bizim için sıkıntılı bir süreç yarattı. Şimdi Türk antrenörler oldukça eğitimli. Kendini geliştiriyor ve yeniliyorlar. Genç kuşak teknik direktörler Türkiye'de gelecek yıllara daha da damgasını vuracak. Türkiye'de artık yabancılara gerek kalmadığını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. -''LEGİA, ÇOK KÖTÜ FUTBOL OYNUYOR''- Legia Varşova'nın yarinki maçta da hücum etmeyeceğini, katı defans uygulayacağını ileri süren Kafkas, ''Legia'nın yarın hücum edeceğini düşünmüyorum. Çünkü devamlı gol yememeyi düşünen takım var karşımızda. Benim futbol anlayışım da futbolu güzelleştirmek, seyir zevki vermek ve hücum oynamak. Yarın 11 kişi savunma yapan takıma karşı ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Bununla şunu ifade etmeye çalıştım. Rakibimize saygı duyuyorum ama çok üzülerek söylemek istiyorum çok kötü bir futbol oynuyor, Legia'' dedi. Yarın yenilmelerinin kötü takım olduklarını göstermeyeceğini ifade eden Kafkas, şunları kaydetti: ''Biz daha iyi takımız. Ama elene biliriz, futbol bu. Zaten futbolun da güzelliği burada. Stat çok güzel, umarım Legia burada büyük başarılara imza atar. Yalnız unuttuğunuz bir şey var, biz onlardan çok daha ateşliyiz, çok daha cesuruz, çok daha agresifiz. Bu maçtan sonraki benim durumumu ise ben bilemem başkanımız bilir. Bir teknik adam her şeyi özellikle futbolda her şeyin bedellerini verebilmeli, cesur olmalı. İlk maçta turu gerektiren pozisyonları bulduk. Çok iyi bir kaleci vardı. Kapalı bir savunmaya karşı nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynayacağız.''