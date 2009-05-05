Kafkaslarda savaş rüzgârı

Gürcistan’ın Mukhrovani Askeri Üssü’nde bugün başlatılan ve daha sonra iktidara bağlı askeri güçler tarafından bastırılan isyan girişiminin ardından bölgedeki Rus ve Gürcü ordularında karşılıklı olarak savaşa hazırlık durumuna geçildi.



Gürcü ‘Qruziya Online’ internet ajansının haberine göre, Rusya'nın bölgedeki 58'inci ordusunda 1 numaralı savaş hazırlığı durumu ilan edildi. Buna paralel olarak Gürcistan ordusunda da savaş alarmı verildi.



Medianyus Ajansı da bugün sabah saat 10.00’da Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Gürcistan’ın ayrılıkçı cumhuriyetleri Abhazya ve Güney Osetya’da konuşlanmış 58'inci Ordusu'nda savaşa hazırlık durumu ilan edildiğini duyurdu.



Bu gelişmeden sonra Gürcü ordusu da Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin emriyle 1 numaralı savaş hazırlığı durumuna getirildi. (DHA)

