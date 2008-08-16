Kafkaslara 'fakslı ateşkes'

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihali Saakaşvili ve Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Güney Osetya'daki çatışmalara son verilmesi ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak olan Fransa'nın arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasını resmen imzaladı. Saakaşvili'nin imzaladığı metin, Medvedev'e faksla gönderildi.



Saakaşvili, ABD Dışişleri Bakanı Condolezza Rice ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusların halen Gori kenti ve Tiflis arasında bulunduğunu kaydetti. Rusya'nın, uzun süredir planlı şekilde ülkesini işgale devam ettiğini kaydeden Saakaşvili, "Rusya, Gürcü halkına 70 yıldır zulmediyor. Ancak herkesin bilmesini istiyorum. Gürcistan'ı hiç bir zaman Rusya'ya teslim etmeyeceğiz. Ülkemizin her köşesinde özgürlük olacak" dedi.



Saakaşvili, Rusya'nın Gürcistan topraklarını terk etmesi için 6 maddelik geçici ateşkes anlaşmasını imzaladığını belirterek, ancak bunun nihai çözüm anlamına gelmediğini kaydetti.



'1 metrekare toprağımızı vermeyiz'



Güney Osetya ve Abhazya'nın, "Gürcistan'ın bir parçası olduğunu" vurgulayan Saakaşvili, "Başka türlüsünü düşünemeyiz" dedi. Rusya'nın, Gürcistan ile diyalog kurmaktan kaçındığını da söyleyen Saakaşvili, ayrılıkçı bölgelerdeki barış güçlerinin durumuyla ilgili kabul edebilecekleri makul bir öneri beklediklerini kaydetti.



Bükreş'te yapılan NATO zirvesinde ülkesinin bu kuruma girmesine izin verilmediğini, Güney Osetya ve Abhazya ile yaşadıkları sorun çözülmeden de NATO'ya alınmayacaklarını ifade eden Saakaşvili, "Biz, hiç bir zaman topraklarımızın 1 metre karesinin kaybedilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.



'Fakslı ateşkes'



Saakaşvili'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev de, AB Dönem Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin aracılık ettiği barış planını imzaladı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Medvedev'in Gürcistan ile çatışmanın sona erdirilmesini öngören barış planını imzaladığı kaydedildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, Gürcistan tarafından imzalanan ateşkes anlaşmasının kopyasının faksla kendilerine ulaştırıldığı belirtildi.



Anlaşmada neler var?



Saakaşvili'nin, imzaladığı 6 maddelik geçici ateşkes anlaşmasının Gürcistan'ın çıkarını koruduğunu ifade eden Rice,"Rus güçleri anlaşma ile Gürcü topraklarından çıkacak ancak Güney Osetya'daki barışı koruma görevine devam edecek ve bölge dışında kısıtlı da olsa devriye gezme imkanına sahip olacak" dedi.



Anlaşmada ayrıca, Gürcistan'ın "toprak bütünlüğüne" saygıya yönelik bir ifadenin bulunmadığı, bunun yerine "Gürcistan'ın bağımsızlığı ve egemenliği" ifadelerinin yer aldığı belirtiliyor.



Abhazya ve Güney Osetya'nın geleceğine BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindez karar verileceği bildirildi. (AA)

