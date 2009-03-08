T24 LogoT24 Logo
Spor

Kafkas: Stadın ambiyansı baskı yaptı

08 Mart 2009 02:00


Fenerbahçe'ye karşı sahasında 0-2 mağlup olan Kayserispor teknik direktörü Tolunay Kafkas karşılaşma sonrasaı mikrofonlara şölye konuştu

"Aslında oyuna iyi başladık fakat şok 2 gol yedik. Özellikle 2. yarı takımımdan çok memnunun, pozisyon da bulduk fakat değerlendiremedik. Stadın ambiyansı oyuncularımıza baskı yaptı ve oyunlarını engelledi. Daha çok maıçımız var ve Kasyerispor arzulanan yere gelecek. Bu sene sıkıntılı bir sezon geçiriyoruz. Bu stadın Kayserispor' a ivme kazandıracağını düşünüyoruz." dedi

Roberto Carlos'la tartışmasıyla ilgili soruya Kafkas, "Ben Onla ilgil bişey söylemedimm sadece elini koydu ben de 'elini indir' dedim. İnsanllar kendileri büyük görmese biraz daha mütevazi olsalar daha iyi olur. biz atomu parçalamıyoruz sadece futbol oynuoruz" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24