Kafkas: Stadın ambiyansı baskı yaptı



Fenerbahçe'ye karşı sahasında 0-2 mağlup olan Kayserispor teknik direktörü Tolunay Kafkas karşılaşma sonrasaı mikrofonlara şölye konuştu



"Aslında oyuna iyi başladık fakat şok 2 gol yedik. Özellikle 2. yarı takımımdan çok memnunun, pozisyon da bulduk fakat değerlendiremedik. Stadın ambiyansı oyuncularımıza baskı yaptı ve oyunlarını engelledi. Daha çok maıçımız var ve Kasyerispor arzulanan yere gelecek. Bu sene sıkıntılı bir sezon geçiriyoruz. Bu stadın Kayserispor' a ivme kazandıracağını düşünüyoruz." dedi



Roberto Carlos'la tartışmasıyla ilgili soruya Kafkas, "Ben Onla ilgil bişey söylemedimm sadece elini koydu ben de 'elini indir' dedim. İnsanllar kendileri büyük görmese biraz daha mütevazi olsalar daha iyi olur. biz atomu parçalamıyoruz sadece futbol oynuoruz" dedi.

