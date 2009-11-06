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Dünya

Kafkas savaş senaryoları

Rus “Askeri-Uzay Savunması” dergisi etnik Rusya’nın güneyinde çok sayıda ülkenin katılacağı savaşların olabileceğini ileri sürdü.

06 Kasım 2009 02:00

Rus “Askeri-Uzay Savunması” dergisi etnik çatışmalar, toprak iddiaları, enerji kaynaklarını ele geçirme mücadelesi ya da ayrılıkçı akımların Rusya’nın güneyinde çok sayıda ülkenin katılacağı savaşlara yol açabileceğini ileri sürdü ve içinde Türkiye’nin de bulunduğu değişik senaryolara yer verdi.

Milliyyet gazetesinden Cenk Başlamış'ın haberinde askeri konularda yetkin bir yayın organı kabul edilen ve Rus silah sanayinin görüşlerini yansıttığı bilinen dergi son sayısında Rusya ile Türkiye’yi karşı karşıya getirebilecek ve ağırlıklı olarak göklerde yaşanacak üç savaş senaryosu kurguladı.

Senaryolarını Türkiye, İran, Pakistan ve Afganistan gibi Müslüman ülkelerin Rusya’yı Kafkasya’dan dışlama niyetine dayandıran dergi, çatışmalara ABD ve NATO’nun da katılabileceğini, Moskova’ya ise sadece Ermenistan’ın destek vereceğini belirtti. Dergideki senaryolar şöyle:

Senaryo 1

Ayrılıkçılık, terörizm, etnik çatışmalar, Azeri-Ermeni sorunu ya da bölgedeki sivil Rusların öldürülmesi üzerine başlayacak savaşta bir cephede Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, karşı cephede ise Rusya ile Ermenistan yer alacak. Üç ülkenin 500’den fazla savaş uçağı Rusya’yı Kafkasya’dan uzaklaştırmak, ekonomik gücüne zarar vermek ve bazı bölgelerini ele geçirmek amacıyla güney kesimlerini 7-10 gün boyunca aralıksız bombalayacak.

Senaryo 2

Bölgedeki etnik çatışmalar ya da İran’ın dini yayılmasından kaynaklanan savaşta Rusya, İran, Azerbaycan ve Gürcistan’la savaşmak zorunda kalacak. 250 civarında savaş uçağının katılacağı çatışmaların bir amacı da Hazar’daki petrol havzalarını ele geçirmek olacak.

Senaryo 3

Ayrılıkçılık, terörizm, kaybedilen toprakların yeniden ele geçirilmesi ya da Kafkasya’da etkinlik kazanma niyetinin yol açacağı savaşta Rusya’nın tek müttefiği Ermenistan olacak. Karşı cephede ise ABD desteğindeki Türkiye ve Gürcistan yer alacak. Savaşa büyük olasılıkla Azerbaycan, ayrıca kısmen Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya katılacak. Rus topraklarını binden fazla Türk, Türkiye’deki üslerden ve Akdeniz’deki uçak gemilerinden havalanacak Amerikan ve NATO uçakları bombalayacak, Rus hava gücü bir kaç saatte yok edilecek. Ardından kara harekatı başlayacak, Rus enerji kaynaklarının taşındığı güzergahtaki bazı Kuzey Kafkas cumhuriyetleri işgal edilecek, Ermenistan toprakları ele geçirilecek ve bazı ülkeler haritadan silinecek.

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