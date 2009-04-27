Kafkas Cangele'ye üzüldü



Konyaspor maçında taraftarın "İstifa"ya çağırıp, tribünlerde pankart açtığı Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kendisinden çok, oyuncularına özellikle Cangele'ye verilen tepkiye çok üzüldüğünü söyledi.



Tolunay Kafkas, bu sezon sakatlıklar yüzünden ideal onbiri oluşturamadıklarını, sürekli sorunlarla karşılaştıklarına, bu sezon genç oyuncuları kazanmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Konyaspor maçında oyunun kontrolü bizdeydi. Arzuladığımız golü de bulduk ama kendi hatamızdan kaynaklanan bir golle beraberliğe razı olduk. Özellikle genç oyuncuların performansından memnunum. Seneye daha iyi olacağız" dedi.



Kafkas, taraftarın maçın 85. dakikasında yapılan istifa çağrısı ve ardından bir kaç taraftarın kartona yazdıkları "Tolunay istifa" yazılı pankartlarla yapılan tepkileri normal buldu. Ancak, oyuncularına, özellikle Cangele'ye yapılan protestoya üzüldüğünü ifade etti.



Kayserispor-Konyaspor maçında sarı kırmızılı taraftar önce Puroviç ve Cangele'yi, ardından Bilal Aziz'in oyundan alınmasının ardından teknik direktör Tolunay Kafkas ve menajer Süleyman Hurma aleyhine tezahürat yaparak, İstifa çağrısında bulunmuştu.



Kayserispor'da sakatlıktan kurtulduktan hemen sonra Konyaspor maçında yine sakatlanarak hastaneye kaldırılan orta saha oyuncusu Saidou'nun hafta sonundaki Trabzonspor deplasmanında oynamasının zor olduğu ifade edildi.

