-Kafile stada yoğun güvenlikle getirildi BURSA /MADRİD (A.A) - 22.09.2011 - Beşiktaş kafilesi, kamp yaptığı otelden Bursaspor ile maç yapacağı Atatürk Stadı'na geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Holiday Inn Oteli'den iki otobüsle ayrılan Beşiktaş kafilesine, polis ekipleri eşlik etti. Yol boyunca geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlenirken, özellikle kavşaklarda çok sayıda sivil ve resmi ekiplerin bulunduğu dikkati çekti. Aniden bastıran sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs de stada girerken zorluk yaşadı. Beşiktaşlı futbolcu ve yöneticiler, polisin güvenlik çemberi altında Atatürk Stadı'na alındı. -İlk 11'ler- Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Beşiktaş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Atatürk Hakemler: Yunus Yıldırım, Adil Sinem, Nihat Mızrak Bursaspor: Carson, Serdar, İbrahim, Vederson, Basser, N'Diaye, Adem, Ozan, Turgay, Batalla, Bangura Beşiktaş: Rüştü, İsmail, Fernandes, Sivok, Quresma, Aurelio, Ekrem, Simao, Sidnei, Edu, Egemen -Guti ''çıkış yolu'' arıyor- Bu arada Beşiktaş'ta teknik direktör Carlos Carvalhal'ın kararıyla son dönemde forma şansı bulamayan İspanyol futbolcu Guti, kendine çıkış yolu arıyor. İnternetteki sosyal paylaşım sitesi twitter'dan mesaj atan Guti, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini ima etti. Guti, ilk mesajında ''Oynamadan bir gün daha... Bugün sakat değilim, öyle görülüyor ki bu yıl az oynayacağım'' diye yazarken, daha sonra ''Açık olan bir şey var ki oynamak istiyorum. Başka ülkeden teklifler almayı ve dünyayı tanımayı umuyorum'' ifadesini kullandı. İspanyol basını ise Guti'nin gidebileceği kulüpler arasında ABD'deki Los Angeles Galaxy'yi gösterdi.