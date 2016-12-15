Kafeterya sahibi elektriği kesmeye gelen 2 kişiyi rehin aldı

Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi’nde, bir kafeteryaya elektriği kesmeye gelen Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (UEDAŞ) iki görevlisi, işyeri sahibi 36 yaşındaki Ömer Faruk Y. tarafından bir odaya kapatılarak alıkonuldu. Polis, görevlileri kurtarırken işyeri sahibi gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Bursa’nın en hareketli caddelerinden olan FSM Bulvarı’ndaki kafeteryada meydana geldi. Borcundan dolayı kafeteryaya elektriğini kesmeye gelen iki görevli, işletme sahibi Ömer Faruk Y. tarafından işyerindeki bir odaya götürülüp, üzerlerine kapı kilitlenerek alıkonuldu. İşletme sahibinin bir ara dışarıya çıkmasını fırsat bilen görevliler, 155 Polis İmdat telefonunu arayarak yardım istediler. İki görevlinin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kafeterya önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Özel Hareket ekipleri de işletme önüne geldi. Bu sırada, Nilüfer ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömer Faruk Y. ile konuşarak ikna ettiler. İki UEDAŞ görevlisi kilitli tutuldukları odadan kurtarılırken, Ömer Faruk Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.