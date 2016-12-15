T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kafeterya sahibi elektriği kesmeye gelen 2 kişiyi rehin aldı

Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi’nde bir kafetarya sahibi, elektriği kesmeye gelen 2 UEDAŞ görevlisini rehin aldı

Fotoğraf: Arşiv

15 Aralık 2016 22:47

Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi’nde, bir kafeteryaya elektriği kesmeye gelen Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (UEDAŞ) iki görevlisi, işyeri sahibi 36 yaşındaki Ömer Faruk Y. tarafından bir odaya kapatılarak alıkonuldu. Polis, görevlileri kurtarırken işyeri sahibi gözaltına alındı. 

Olay, saat 18.00 sıralarında, Bursa’nın en hareketli caddelerinden olan FSM Bulvarı’ndaki  kafeteryada meydana geldi. Borcundan dolayı kafeteryaya elektriğini kesmeye gelen iki görevli, işletme sahibi Ömer Faruk Y. tarafından işyerindeki bir odaya götürülüp, üzerlerine kapı kilitlenerek alıkonuldu. İşletme sahibinin bir ara dışarıya çıkmasını fırsat bilen görevliler, 155 Polis İmdat telefonunu arayarak yardım istediler. İki görevlinin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Kafeterya önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Özel Hareket ekipleri de işletme önüne geldi. Bu sırada, Nilüfer ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömer Faruk Y. ile konuşarak ikna ettiler. İki UEDAŞ görevlisi kilitli tutuldukları odadan kurtarılırken, Ömer Faruk Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

ETİKETLER

bursarehineelektrikuedaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24