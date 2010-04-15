‘Kafes’in ekleri avukatlarda

T24 - 'Kafes eylem planı' iddialarına ilişkin 3'ü tutuklu 33 sanık hakkında açılan davanın iddianame ekleri, DVD ortamına kaydedilerek avukatlara dağıtıldı.



Kafes Eylem Planı olarak bilinen Türkiye’de yaşayan azınlıklara yönelik eylem planladıkları iddia edilen 33 kişi hakkında açılan davanın delil klasörleri sanık avukatlarına verildi.



Klasörlerde, sanıklardan Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç’ın ifadesi ve savcıların Hrant Dink cinayetiyle ilgili değerlendirmeleri dikkat çekiyor.



Kafes Eylem Planı davasında, soruşturmayla ilgili ifadeler, belge ve dökümanların yer aldığı ekler 6 klasörden oluşuyor.



Planın hayata geçirilmesi için talimat alınacak kişilerden biri olarak Koramiral Kadir Sağdıç gösteriliyor. Sağdıç suçlamaları reddederken, belgelerin "uydurma" olduğunu öne sürüyor: “Söz konusu döküman, dijital kopyası haliyle de önemli tutarsızlıklar ve maddi hatalar içermektedir. Zamanlama ve mantık hatalarını belirtmek isterim. Söz konusu dvd'nin 23.12 2008'de oluşturulduğu söyleniyor. O halde Kafes Eylem Planı nasıl oluyor da üç ay sonra yazılmış oluyor.”



Koramiral Sağdıç, Koç Müzesi’ndeki denizaltında plan çerçevesinde patlatılacağı belirtilen bombaların çok eski olduğunu da öne sürüyor: “Denizaltında muhtemelen geçmişten kalan 1960 yapımı olduğunu öğrendiğim 200 gram kadar kripto imha materyali, Genelkurmay ve Deniz Kuvvetleri’nin açıklamalarına rağmen art niyetli ve organize olduklarını sandığım bir grup tarafından 400 kilogram patlayıcı abartısına tırmandırılarak, kendi insanlarımıza karşı canilik iftirasına taşınmıştır...”



Soruşturmayı yürüten savcıların, Hrant Dink, Rahip Santoro ve Zirve Yayınevi cinayetleriyle ilgili değerlendirmeleri de yer alıyor: “Eylem planında, Hrant Dink, Rahip Santoro ve Zirve Yayınevi cinayatleri ile ilgili olarak ‘operasyon’ ibaresi kullanılmaktadır. Her üç olaydan sonra ülkemizde yaşayan azınlıkların can ve mal güvenliklerinin tehlike altında, baskı altında olduğu, hükümetin azınlıkların haklarını gözardı ettiği yönünde propoganda yapıldığı görülmüştür.”



Hrant Dink suikastinden bir takım kişilerin yakalandığını belirten savcılar ancak soruşturmanın ileriye götürülemediğini de belirtiyor.



Kafes Eylem Planı olarak bilinen davada çoğu asker 3'ü tutuklu 33 kişi yargılanıyor.





