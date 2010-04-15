'Kafes'in ek klasörinde seks soruları

T24 - “Kafes eylem planı” iddianamesinin ek klasörlerinde davanın bir numaralı sanığı eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü’ye 2 numaralı ek klasörde bulunan belgelere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunda yöneltilen seks soruları dikkat çekiyor.
Öğütçü’ye yöneltilen bazı sorular şöyle:
Soru: Levent Bektaş’ın işyerinde bulunan CD’de “Bu raporu kim hazırlamış” isimli klasörde yeralan Deniz Kuvvetleri içine sızan ‘tehdit ve şantaj amaçlı’ fuhuş çetesi isimli dokümandan haberiniz var mı?”
Cevap: “Dökümandan bilgim yok. Ancak beni ve ailemi hedef alan seks kaseti hazırlayan bir grubun böyle bir dokümanı da hazırlaması gayet normaldir.”
Soru: “fogutcu@gmail.com
, hesabı ile girilmiş google isimli internet arama motoru sayfasından www. vıllaposeıdon.net, “ S.C. biyografisi”, “wifashare (eş paylaşımı), “Swıngers (eş paylaşanlar)”, “eş paylaşma hikâyeleri” , kelimelerinin aratıldığına ilişkin internet linklerinin bulunduğu tespit edilmiştir.A.Ş. S., B.E, S.C. isimli şahısları tanıyor musunuz? Geyik değil, süper bir paylaşım komutan ve eşleri manyak bir grup gecesi yaşayacak, nasıl bir gece olacak tahmin bile edemiyorum. Emir komuta kimde olacak. şeklinde belirtilen ibarelerden ne kastedilmektedir?
Cevap: Şahısları tanıyorum. Konu mahkemeye tarafımdan intikal ettirilmiştir. Hazırlanan CD tamamen beni küçük düşürtmeye ve yıpratmaya yöneliktir.