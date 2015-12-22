Kafelerin tuvaletlerine gizli kamera koyan röntgenci tutuklandı

İngiltere'de kafelerin ve işyerinin tuvaletlerine küçük, gizli kameralar koyarak 3000'den fazla kişinin görüntüsünü kaydeden bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, George Thomas'ın "uzun süre boyunca sofistike ve organize bir şekilde röntgencilik yaptığını" söyledi.

BBC Türkçe'nin Times'a dayandırdığı habere göre, denetim ve danışmanlık hizmeti şirketi Ernst & Young'ın Londra'daki genel merkezinde yönetici olarak çalışan Thomas 2009 ila 2015 Nisan arası dönemde binlerce erkek, kadın ve çocuğun görüntüsünü çekti.

Thomas'ın toplamda 650 saatlik görüntü kaydettiği belirtildi.

Thomas görüntüleri, işyerindeki tuvalet ve soyunma odaları ile kafe zinciri Caffè Nero ve Starbucks'ın Londra'nın farklı yerlerindeki şubelerinin tuvaletlerinde çekti.

Bir küçük kamera işyerindeki bir duş odasında bulununca gözaltına alındı.

Yetkililer bunun ardından yakınlardaki bir kafenin tuvaletinde de bir gizli kamera buldu.

Gözaltına alınmasından sonra polis Thomas'ın yanında iki kamera daha ve hard diskler buldu.

Evi ve işyerindeki aramalarda bilgisayarlarında başka görüntüler de bulundu.

Thomas, mahkeme tarafından röntgencilik ve çocukların uygun olmayan görüntülerini çekmeye bağlı suçlarından bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Thomas ayrıca hayatı boyunca devletin cinsel suçlu listesinde yer alacak.