Kafein zekâyı parlatıyor

İki fincan kahve; öğrenme, hafıza ve dikkat konusunda yüzde 60'lık bir artış sağlıyor! Zekâyı parlatan kafein, adrenalin seviyesini yükselttiği için de vücut kimyası bozuluyor.



Kafeinin zararlı olduğu kanısı yaygın olsa da, az miktarda alındığında yarar sağladığı da biliniyor. Women's Health dergisi, 'insanı kendine getiren' bu sihirli maddenin artı ve eksilerini masaya yatırdı.



Uzun süreli tüketimi zararlı mı?



Böyle bir efsane var çünkü sigara kullananlar, kullanmayanlara göre kafeinin iki kat daha hızlı sindirir. Ayrıca sigara kullananların daha çok sağlık problemleri vardır. Ama aslında buradaki suçlu nikotindir, kafein değil!



Yorulmak bilmezsiniz



Vücut kimyasını bozuyor mu?



Evet, çünkü kafein doğal bir uyarıcıdır. İki bardak sert kahve içtiğinizde aldığınız 250 miligram kafein, kan dolaşımındaki adrenalini üç katına çıkartır ve solunum hızını artırır. Dopamin seviyesini artırarak zevk merkezlerini uyarır.



Performansı artırır mı?



Kafein, yorulmayı geciktirdiği için egzersiz için kişiyi yüzde 10 ile 15 oranında teşvik eder. Hafif bir ağrı kesici etkisi de olan kafein, yorgunluk hissettirmeden uzun süreli egzersiz yapılmasını sağlar.



Bağımlılık yaptığı doğru



Sürekli içince bağımlılık yapar mı?



Zamanla kafeine karşı bağışıklık kazanırız. Vücut alışık olduğu miktarda kafein almadığında, asabiyet yaşanabilir. Daha fazla kafein tükettikçe, içilmediği zaman bu tip reaksiyonlar da artar. Ancak birçok kişi tüm günü bir bardak kahveyle geçirebiliyor, bırakan da çok...



Zekâyı açar mı, dikkati artırır mı?



Bir işe koyulmadan evvel içilecek bir bardak kahve hiç de kötü bir fikir değil. Bir araştırmada; iki bardak kahve içildiğinde alınan kafein miktarı bir grup insana verilince öğrenme, hafıza ve dikkat oranlarının yüzde 60 arttığı görülmüş.

