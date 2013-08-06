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Sağlık

Kafaya darbe IQ'yu düşürüyor

ABD'de yapılan bir araştırma, ergenlik döneminde başa alınan darbelerin zeka geriliğine yol açtığını ortaya koydu

06 Ağustos 2013 12:28

Journal of Adolescent Health dergisinde yayımlanan makalede, ergenlik çağındaki kişilerde, kafalarına darbe almaları sonucu IQ düşüşü yaşanabileceği belirtildi. Araştırma ABD'deki Florida Üniversitesi'nde yapıldı.
Araştırmaya göre, ergenlik dönemindeki erkeklerin başlarına iki sert darbe alması, bir eğitim-öğretim yılını atlamasına denk IQ kaybına yok açıyor. Kadınlarda ise tek bir sert darbenin aynı etkiyi yapacağı iddia ediliyor.
 
Lise yıllarından erişkinlik dönemine dek yaklaşık 20 bin Amerikalı gencin sağlık verilerinin incelendiği araştırmaları değerlendiren bilim insanları, erkeklerin kavga sırasında başa aldığı her büyük darbenin IQ'nun yaklaşık 1,65 puan düşmesine yol açtığını, kadınların IQ'sunun ise 3,02 puan gerilediğini belirledi. Kadınlar ve erkekler arasındaki bu farkın, erkeklerin fiziksel travmalara daha iyi direnebilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Araştırma, 'kafama vurma, aptal olacağım' halk deyişini de haklı çıkarmış oldu.
 

Okula ara vermek IQ'yu düşürüyor

 
Daha önce yapılan araştırmalar, bir yıl okula gitmemenin IQ'nun 2-4 puan düşmesine yol açabildiğini göstermişti.

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