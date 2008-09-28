Kafaya alınan darbeler hafızaya zarar veriyor

Alkol kötü anıları hafızadan siliyor



B12 vitamini yaşlılarda hafıza kaybını önlüyor

Alkol, gençlerin hafızalarına zarar veriyor



Aktif yaşam hafızayı koruyor

Hafıza kaybının sadece yaşlı insanların sorunu olduğunu düşünebilirsiniz ama ister inanın ister inanmayın; kendinizi yaşlı hissetmek için Boğaz Köprüsü'nün açıldığı günü hatırlamanıza gerek yok! Hepimizde yaşlılık belirtileri vardır... Hafıza problemleri 16 yaşında başlar ve 40 yaşına geldiğinizde oldukça doğal bir problem haline gelir. Özellikle de gençlik yıllarınızda birçok kereler düşüp, kafanızı bir yerlere çarptıysanız.. Prof. Dr. Mehmet Öz, Günaydın gazetesindeki yazısında, hafızayı güçlendirmek için yapılması gerekenleri anlatıyor.Bu kesinlikle artık yaşlanıyor olduğunuz anlamına gelmez. Hatta zayıflayan hafızanızı yeniden canlandırabilirsiniz. Evet, beyninizdeki bu tıkanıklığı açmak için kesinlikle umut var... Kafadan alınan darbeleri inceleyen bilim dalının en mutlu araştırması; işte bu tıkanıklıkları açmanın yolunu keşfetmek oldu. Araştırmacılar baş kısımlarından yara almış fareler üzerinde yaptıkları deneylerle, doğru yağ seçiminin güçlü bir hafızaya sahip olmanın ve zayıf hafızayı tekrar güçlendirmenin çaresi olduğunu keşfettiler. Dikkat edin; 'Yağlı besinler tüketmeyin' demiyorlar, 'Doğru yağları tüketin' diyorlar!Kafaya alınan ve bir beyin sarsıntısı yaratacak kadar kuvvetli bir darbe oldukça hasar verici olabilir ama, kafanızı bir mutfak dolabına çarpmanız bile anlık da olsa havada uçuşan yıldızlar görmeniz için yeterlidir. Ve bu kimin başına gelmemiştir ki? Bu tip çarpmalar, 20 ile 40 yıl sonrasında bile hafıza kaybına yol açabilir. Tabii futbol, basketbol ve voleybol gibi sporlarla uğraşanlar (Bokstan hiç bahsetmiyoruz bile) bu darbelerden kim bilir kaç tane alıyorlar, bir düşünün.Bu problemi ne yaratıyor? Beyin, sıvının içinde yüzen bir organdır. Bu hareketli ortam, hareketsiz bir objeye çarpmanın verdiği etkiyle bir anlık ani bir durma sürecinden geçer. Bu sırada yüzer vaziyette olan beyin, kafatasınızın iç kısmıyla çarpışır. Böylelikle, yüzeyinde yer alan ve nöronları koruyan hassas katmanlar zarar görür. İşte bu travmaya maruz kalan nöronlar yüzünden eşinizin göbek adını ya da çok sevdiğiniz bir parçanın sözlerini hatırlamakta güçlük çekersiniz. Bu çeşit minik kazaların tekrarlanması sonucu biriken bu hasar (Kazalar ne kadar önemsiz gözükse de) hafızanızın zayıflamasına yol açar.Fakat yapılan bu yeni araştırma gösteriyor ki; meydana gelen bu hasar DHA olarak adlandırdığımız bir çeşit sağlıklı Omega-3 yağı tüketimiyle onarılabiliyor. Devamlı kafanızı bir yerlere çarptığınız bir geçmişiniz mi var? Sadece biraz ekstra DHA Omega-3 alın ve "Yaşlandım" takıntınızdan kurtulun! Bilim adamları bu araştırmada, kafalarından oldukça kuvvetli sarsıntı geçirdikleri için öğrendiklerini unutan farelere 600 mg DHA Omega-3 vererek, onların tekrar verilen labirenti kolaylıkla geçmesini sağladılar.Fareler üzerinde yapılan labirent testi, bir insanın alışveriş merkezinde arabasını nereye park ettiğini hatırlamasıyla eş düzeyde bir test olarak kabul ediliyor.