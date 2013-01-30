Kafatasını bavula koyup eve döndü

Tayland'da tatil yapan 32 yaşındaki İngiliz turist Lee Charie kaldığı otelin balkonundan hatırlayamadığı bir nedenle düştü. Koh Tao Adası'ndaki otelin 7 metre yükseklikteki balkonundan kafa üstü çakılan Charie'nin kafatasının bir bölümü kafasındaki baskıyı azaltmak için alındı.

İngiltere'deki doktorların kafatasını yeniden kullanmasına yardımcı olacaklarını uman turist, kafatası parçasını bavuluna koyarak ülkesine döndü. Charie 'Babamın gelmesinden iki hafta önce farkına vardım ki kafa tasımın bir kısmı yerinden çıkarılmış. Babam Tayland'a geldikten iki gün sonra da kafa tasımın alındığı bölge çökmeye başladı ve çukur oluştu. Bilincim yerine geldiğinde neler olduğunu hatırlamıyordum. Sadece kafamdaki çöküğü hissettim' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Lee'nin tedavisi Cambrige'te sürecek ve kemik, platin destekle yerine konacak.