T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kafatasını bavula koyup eve döndü

Koh Tao adasındaki tatili sırasında geçirdiği kazada kafatasının bir kısmı alınmak zorunda kalınan turist, kaftasıyla birlikte evine döndü

30 Ocak 2013 14:38

Tayland'da tatil yapan 32 yaşındaki İngiliz turist Lee Charie kaldığı otelin balkonundan hatırlayamadığı bir nedenle düştü. Koh Tao Adası'ndaki otelin 7 metre yükseklikteki balkonundan kafa üstü çakılan Charie'nin kafatasının bir bölümü kafasındaki baskıyı azaltmak için alındı.

İngiltere'deki doktorların kafatasını yeniden kullanmasına yardımcı olacaklarını uman turist, kafatası parçasını bavuluna koyarak ülkesine döndü. Charie 'Babamın gelmesinden iki hafta önce farkına vardım ki kafa tasımın bir kısmı yerinden çıkarılmış. Babam Tayland'a geldikten iki gün sonra da kafa tasımın alındığı bölge çökmeye başladı ve çukur oluştu. Bilincim yerine geldiğinde neler olduğunu hatırlamıyordum. Sadece kafamdaki çöküğü hissettim' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Lee'nin tedavisi Cambrige'te sürecek ve kemik, platin destekle yerine konacak.

ETİKETLER

taylandingiltereturistlee charie

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24