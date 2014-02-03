Kafasındaki kurşunla 20 yıl yaşadı

Abdurrahman Dağdelen, Şırnak 20’nci Zırhlı Piyade Tugayı’nda piyade er olarak askerlik yaptığı 1993’te girdiği bir çatışmada yaralanarak sol kulağında işitme kaybı yaşadı. Ancak bu işitme kaybının vücuduna giren kurşundan kaynaklandığını 20 yıl sonra öğrendi.

Dağdelen, önce Diyarbakır’a oradan da Ankara GATA’ya sevk edildi. Dağdelen ‘askerliğe elverişli değildir’ raporu verilip, terhis edildi. Dağdelen, 1994’te TSK sağlık raporu ile ‘sol kulağında sensorial tip işitme kaybı’ teşhisi konuldu ve 6’ncı dereceden ‘vazife malulü’ olarak emekliye sevk edildi. Sürekli başağrısı, aşırı gerginlik, unutkanlık, omuz ağrısı gibi şikâyetlerle defalarca hastanelere başvuran Dağdelen’e sadece ilaç tedavisi uygulandı. 2013 yılı Nisan ayında GATA Ankara Hastanesi’nde çekilen bilgisayarlı tomografide “Sol SKM kası superior posterior mediali komşuluğunda 24x8 mm ebatlarında yabancı cisim dansitesi izlenmektedir” şeklinde teşhis konuldu. Cismin alınması hayati risk taşıdığı gerekçesiyle Dağdelen’e yeniden ilaç tedavisine başlandı. Dağdelen böylece sol kulağındaki işitme kaybının, vücuduna giren kurşundan kaynaklandığını 20 yıl sonra öğrenmiş oldu. Dağdelen, avukatı Oğuz Kaan Doğan aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı’na başvurarak maddi ve manevi tazminat talep etti. Avukat Doğan, “Bakanlık tazminat talebini karşılamazsa Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava açacağız” dedi.