Kafasına saplı bıçakla iki saat araba kullandı

Girdiği bir kavgada bıçaklanan ve başına, 30 santimetre uzunluğunda bir bıçak saplanan Brezilyalı Juacelo Nunes, gözüne bıçak saplı bir şekildeki yaralı haliyle tam iki saat direksiyon sallayarak kendisini hastaneye yetiştirdi.

Juacelo Nunes adlı 39 yaşındaki Brezilyalı bir motosiklet taksi sürücüsü, geçen günlerde Agua Branca kasabasında, bir parti sırasında girdiği tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda bıçaklandı.



DHA'nın haberine göre, kavga sırasında göğsünden, boğazından ve omzundan bıçaklanan Brezilyalı adam, son darbeyi de sol gözüne aldı. Sol gözünü adeta teğet geçen 30 santimetre uzunluğundaki bıçak, adamın göz çukurundan girip, ağzından geçerek, çenesinin sağ tarafına saplanıp kaldı.

Taksi sürücüsü Nunes, gözüne bıçak saplı bir şekildeki yaralı haliyle tam iki saat direksiyon sallayarak kendisini, yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Teresina'da bulunan hastaneye yetiştirdi.

Hastanede tedavi altına alındıktan sonra, "Bıçaklanma anını hatırlamıyorum, ama ne o anda ne de sonrasında, acıdan dolayı bilincimi kaybetmedim" diye konuşan Nunes'in eşi ise, kocasının hayatta kalmış olmasını bir 'mucize' olarak değerlendirdi. Şu an da iyi durumda olduğu belirtilen Nunes'in hastanedeki tedavisi sürüyor.