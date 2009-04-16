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Yaşam

Kafasına dev saksı böyle düştü

Lisesi 3. sınıf öğrencisi Merve Ülker’in (18) başına bir binanın 4’üncü katındaki balkondan dev saksı düştü.

16 Nisan 2009 03:00

Maltepe üniversite hazırlık kursundan çıktıktan sonra arkadaşı ile evine doğru yürüyen Halit Armay Lisesi 3. sınıf öğrencisi Merve Ülker’in (18) başına bir binanın 4’üncü katındaki balkondan saksı düştü.

Dev saksı kafalarına böyle düştü - VİDEO



Ağır yaralanan Merve hastaneye kaldırıldı. Merve, geçtiğimiz cumartesi günü arkadaşıyla kurstan çıktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Bağdat Caddesi 171 numara önüne geldiği sırada Merve’nin başına 4’üncü kat balkonundan beton saksı düştü. Merve, yere yığılırken, esnaf olay yerine ambulans çağırdı. Merve, kaldırıldığı Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Beyin travması geçiren genç kız 2 gün tedavi gördükten sonra önceki gün taburcu edildi.

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