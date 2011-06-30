Kafası otobüsün kapısına sıkıştı!

T24- Çin'de bir yolcunun kafası otobüs kapısına sıkıştı. Kadın, yolcuların şoförü uyarmasıyla son anda kurtuldu

Çin’in Aunhi bölgesindeki Maanshan kentinde şehir içi otobüste yolculuk yapan kadının kafası şoförün dikkatsizliği yüzünden kapıya sıkıştı.

Gelecek durakta inmek üzere aracın orta iniş kapısında bekleyen kadın kafasını dışarıya uzattığında kapılar aniden kapandı.

Aracın orta kapısında olduğu için şoförün fark etmediği talihsiz kadın araçtaki diğer yolcuların şoförü uyarmasıyla son anda kurtuldu.

Kapı açıldıktan sonra boynunu kurtaran kadın yaşadığı olayın şokuyla şikâyet etmeden hızlı bir şekilde aracı terk etti.

