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Kafası kesilmiş iki kadın cesedi bulundu

Antalya ve Türkiye'nin Suriye sınırında kafası kesilerek öldürülen iki kadın cesedi bulundu

25 Eylül 2014 02:20

Türkiye'nin Suriye sınırında ve Antalya'da kafası kesilerek öldürülen iki kadının cesedi bulundu. IŞİD'le çatışmaların yoğunlaştığı Akçakale sınırındaki kadının cesedi elleri arkadan kelepçelenmiş halde bulundu.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, Antalya'nın Serik İlçesi’ne bağlı Akbaş Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün saat 18.00 sıralarında bir ceset bulunduğu ihbar edildi.

Serik Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzeri tahta ve taşlarla kapatılan ve başı olmayan bir kadın cesediyle karşılaştı. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, savcı ve adli tabip inceleme yaptı.

İlk belirlemelere göre 20’li yaşlardaki kadının 7- 8 ay önce öldürüldüğü anlaşıldı. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, öldürülen kadının kimliğinin saptanması ve olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

Sınırda kafası kesilen kadın Türkiye'ye getirildi

 

Öte yandan Suriye ’nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde, Türkiye sınırına yakın bir sulama kanalında kafası kesilmiş, elleri kelepçeli, sadece gövdesi bulunan kadın cesedi gören Suriyeliler durumu Türk yetkililere bildirdi.

Ceset otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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