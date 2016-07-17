Kafası kesildiği iddia edilen asker ortaya çıktı: O kişi benim, sağ salim yaşıyorum

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişimini protesto eden vatandaşlarca kafası kesildiği ileri sürülen askerin sağ olduğu belirtildi. Sosyal medyada "Başı kesilerek katledilen askerimiz, vatanımızın evladı. Yüzündeki o gülüşe bakmaya utanıyorum ben. Bu ana kuzusuna kıyanlar hesap vermeli" denilerek fotoğrafı paylaşılan Burak Salıvermez, hakkında çıkan haberlerin yalan olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı’na konuşan Salıvermez, olup bitenlerden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Salıvermez, 1993 Bahçelievler doğumlu olduğunu, Avcılar'da yaşadığını ve 2013'te Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde askerliğini yaptıktan sonra 2014'te terhis olduğunu anlatarak, "Beni bir günde öldürdüler. İşte sapa sağlamım." dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı fotoğrafı alıp "İşte kafası kesilen askerimiz" ibarelerini yazdıklarını dile getiren Salıvermez, "Bu tür haberler kesinlikle yalandır. Fotoğrafı paylaşılan kişi benim. Ölmedim, öldürülmedim, kafam kesilmedi. Sağ salim İstanbul Avcılar'da yaşıyorum. Şimdi birileri o paylaşılan fotoğrafın bana ait olmadığını da savunabilirler. Kafası kesildiği iddia edilen kişi benim. Bunu her şekilde ispatlayabilirim." diye konuştu.

Burak Salıvermez, bu paylaşımların hem kendisini hem de ailesini üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Yalan haberlerle benim ve ailemin hayatını perişan ettiler. Ailem ve arkadaşlarım hala şokta. Annem, babaannem, amcam, halam kısaca bütün akrabalarım perişan oldu. Birileri dezenformasyon amaçlı olarak fotoğrafımı kullandı. Bu yapılacak bir şey değil. Yapanların suç işlemiş olduğunu düşünüyorum. Kendilerini benim yerime koysunlar. Aynı şey onlara yapılmış olsaydı aileleri neler yaşardı? Ailemi üzmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunların yaptıkları cezasız kalmamalıdır. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir günde bu gibi yalanlar bizleri çok çok üzdü. Bu yalan haberi yapanlar ve yayanlar hakkında dava açacağım."