Melih Gökçek, kendisini eleştiren Kültür Bakanı Günay için, "Gece yarısı konuştuğu için kafası iyiydi herhalde" yorumunda bulundu.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisini değişik zaman ve mekanlarda eleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a sert yanıt verdi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, bakan Günay’ın önceki günkü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söylediği, "Türkiye Cumhuriyeti’ne, özellikle Ankara’ya Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra ufku olan bir siyaset adamı, bir devlet adamı, vali, belediye başkanı, başbakan gelmemiş. Ne yazık ki gelmemiş" sözleri için Melih Gökçek, şunları söyledi:



"Sayın Kültür Bakanı’yla bu açıklamalarının aslının ne olduğunu konuştum. Bu ifadeleri gece yarısı kullandığını ve kastı olmadığını söyledi. Beni, Sayın Başbakan’ı ve Sayın Vali’yi itham etmiş, ufuksuz olduğumuzu söylemiş. Gazete olarak sorun ne olduğunu, ne demek istediğini açıklar sanıyorum. Sayın Bakan gece yarısı konuştuğu için kafası karışıktı, meşguldü, iyiydi herhalde. Sayın Başbakan’ı beni ve Sayın Vali’yi ufuksuz olarak nitelemiş. Ümit ediyorum ne demek istediğini anlatır."



Günay ne demişti?



"Avrupa’ya gidiyoruz, bırakın Avrupa’yı Türk Cumhuriyetleri’ne gidiyoruz. Hiçbirinin kültür sanat mekanları ile kıyaslanacak mekanlarımız yok. Özellikle Ankara’da. Bu olmaz. Cumhuriyetin başkenti falan diyoruz. Kimse kimseyi suçlamasın. Ben 1.5 yıllık bakanım. Bu hükümet de 5.5- 6 yıllık bir hükümet. Oysa 85 yılı geride bırakmışız. Her yerde fütursuzca söylüyorum; Türkiye Cumhuriyeti’ne, özellikle Ankara’ya Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra ufku olan bir siyaset adamı, bir devlet adamı, vali, belediye başkanı, başbakan gelmemiş. Ne yazık ki gelmemiş, kimse alınmasın."

