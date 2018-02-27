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Kafası demir korkuluğa sıkışan köpek kurtarıldı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, kafası çember şekildeki demir korkulukta sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

27 Şubat 2018 17:11

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, kafası çember şekildeki demir korkulukta sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Gazi Mahallesi\'nde meydana geldi. Türker Atay\'ın, Güceylioğlu Caddesi\'nde gezdirdiği köpeği kafasını uzattığı çember şeklindeki korkuluktan çıkamadı. Atay, kendi uğraşıyla kurtaramadığı köpeği için itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayırıcı ve kesicilerle çember şekildeki demir korkuluğu parçalara ayırarak genişletti. Yapılan çalışmayla kurtarılan köpek, sahibi Türker Atay\'a teslim edildi. Köpeğinin yara almadan kurtarılmasıyla mutlu olan Türker Atay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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