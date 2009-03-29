Kafalar karıştı

Tarkan ve Bilge ağlaya ağlaya ayrılmışlardı

Burak Kut'un da bulunduğu masada yemek yiyen Bilge Öztürk, mekanın içinde oldukça samimi bir şekilde sohbet ettiği ünlü şarkıcıdan biraz daha erken geceyi sonlandırdı.Kut ve arkadaşlarını mekanda bırakan Öztürk, koşar adımlarla arabasına binip evinin yolunu tuttu. İkilinin samimi sohbeti ve Bilge Öztürk'ün ardından Burak Kut'un da yemeği yarıda kesip mekandan ayrılması, kafalarda soru işaretleri bıraktı.