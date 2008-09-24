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'Kafalar işkembe'

Bu ülkede sanatçıların neden ayrıcalığı yok diyerek Nurseli İdiz’e destek veren Hülya Avşar’a ilk cevap Nur Çintay'dan geldi

24 Eylül 2008 03:00

Geçtiğimiz günlerde Nurseli İdiz Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine Hülya Avşar kardeşi Helin Avşar'ın sitesinde yayımladığı yazıda Türkiye'de sanatçıların neden bir ayrıcalığa sahip olmadığını sorarak Nurseli İdiz'i savunmuştu. Yankı yaratan bu sözlere ise, ilk cevap Radikal gazetesi yazarı Nur Çintay'dan geldi.

Çintay, Avşar’ın kaleme aldığı yazısındaki ‘Neden böyle acımasız oluyoruz? Neden sanatçıların biraz olsun ayrıcalığı yok bu ülkede?’ ifadesine şiddetle karşı çıkarak böyle bir konuda sanatçının neden bir ayrıcalığa sahip olması gerektiğini soruyor. Bir insanın sanatçı olmasının kimseye zarar vermeyeceği anlamına gelmediğinin de altını çizen Çintay, bu hayatta herkesin kendi muhasebecisi olduğunu sözlerine ekliyor.

Avşar’ın Nurseli İdiz’i Orhan Pamuk’la kıyaslamasına ise şu cümlelerle karşılık veriyor: “Kimle kimi kıyaslıyoruz? Neyle neyi mikserliyoruz? Belli ki kafalar ezogelin, mercimek, kremalı mantar. Borç, Bouillabaisse, Minestrone. Kafalar işkembe.”

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