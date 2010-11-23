-KAFA ATAN ETO'O 3 MAÇ CEZA ALDI MİLANO (A.A) - 23.11.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından İnter'in Kamerunlu forveti Samuel Eto'o, Chievo maçında rakibine kafa attığı için 3 maç ceza aldı. Serie A yönetiminin açıklamasına göre, 2 gün önce Chievo'nun kendi sahasında 2-1 kazandığı maçta Cesar'ın göğsüne kafa atan Eto'o, 3 lig maçında oynayamayacak. Açıklamada, Kamerunlu oyuncuya ayrıca 30 bin Avro para cezası verildiği de belirtildi. Maçın 37. dakikasında rakibine kafa atan Eto'o'nun hareketini hakem görmemiş ve kartla cezalandırmamış, Kamerunlu oyuncu İnter'in 2-0 geriye düştüğü maçın 90. dakikasında takımının tek golünü atmıştı.