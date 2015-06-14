Kaf Kaf seride öne geçti: Pınar Karşıyaka 71 - Anadolu Efes 65

Türkiye Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçında, Anadolu Efes'i ağırlayan Pınar Karşıyaka karşılaşmadan 71-65 galip ayrıldı.

Eursport'un haberine göre, Türkiye Basketbol Ligi final serisinde Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, Karşıyaka Arena'da karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı 71-65 kazanan Pınar Karşıyaka seride 2-1 öne geçti.

Karşılıklı boş hücumlar ile başlayan maçın ilk çeyreği 18-18'lik eşitlik ile geçilirken ikinci çeyrekte dışarıdan bulduğu sayılar ile etkili olan Anadolu Efes ilk yarıyı 39-35 önde kapattı. Maçın 3. çeyreğinde Nenad Krstic'in sakatlanarak oyuna devam edememesi Anadolu Efes'in oyununu olumsuz yönde etkilerken Pınar Karşıyaka ise bunu avantaja çevirmeyi bildi. Taraftarının da desteği ile etkili bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka mücadeleden 71-65 galip ayrıldı ve seride 2-1 öne geçti.

26 sayı bulan Darryl Strawberry ev sahibi ekip adına galibiyetin mimarlarından biri olurken Anadolu Efes'te Dario Saric 13 sayı ile en skorer isim oldu.

Serinin 4. maçı salı günü İzmir'de oynanacak.