Kaf Kaf Aslan'a acımadı

Fenerbahçe farka gitti

Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Cafe Crown'ı 87-83 mağlup etti.Karşılaşmaya Williams ve Benton'un basketleriyle hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, 4. dakikayı 15-9, ilk periyodu da 24-16 önde geçti.İkinci periyodun başında Galatasaray Cafe Crown, Hosley ve Tolliver'in sayılarıyla skorda dengeyi sağlamaya çalıştı. Ancak yine Williams ve Benton ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 13. dakikayı 30-19 önde tamamladı. Sarı kırmızılı ekip, bu bölümde ribaundlarda etkili gözükmesine rağmen, hücumda istediği oyunu ortaya koyamadı. Hosley ile sayılar bulan Galatasaray Cafe Crown, ilk yarının bitimine 1,5 dakika kala farkı 6 sayıya (41-35) kadar indirdi. Ancak Pınar Karşıyaka ilk yarıyı 44-37 önde kapatmayı başardı.Üçüncü periyoda Graves ve Erdem'in 3 sayılık basketleriyle başlayan Galatasaray Cafe Crown, 22. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 48-46.Pınar Karşıyaka, Brown, Hakan ve Williams ile sayılar bularak oyundaki üstünlüğünü sürdürdü ve 3. çeyreği de 69-62 önde bitirdi.Son periyotta Brown ve Erhan'ın basketleriyle 33. dakikayı 74-64 önde geçen Pınar Karşıyaka özellikle hücumda istediği oyunu ortaya koyamayınca Trolliver, Hosley ve Graves'in basketleriyle Galatasaray Cafe Crown, bitime 3 dakika kala beraberliği yakaladı: 78-78.Son anları büyük çekişme içinde geçen karşılaşmada taraftarın desteğini arkasına alarak Williams ve Benton ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, maçı 87-83 kazandı.Salon: KarşıyakaHakemler: Recep Ankaralı xxx, Can Atsüren xxx, Alper Altuğ Köselerli xxxPınar Karşıyaka: Williams xxx 26, Hakan xx 13, Valentin xx, Brown xxx 16, Benton xxx 22, Gökper xx 3, Ömer xx 2, Furkan xx 1, Ahmetbasic xx, Erhan xx 4Galatasaray Cafe Crown: Hosley xx 16, Murat xx 6, Hüseyin xx 12, Atkins xx 5, Tolliver xxx 22, Erdem xx 5, Polat x, Cüneyt x, Milojeviç x 3, Graves xx 141. Periyot: 24-16Devre: 44-37 (Pınar Karşıyaka lehine)3. Periyot: 69-62Beş faulle çıkan: 39.38 Graves (Galatasaray Cafe Crown)Pınar Karşıyaka-Galatasaray Cafe Crown: 87-83Kepez Belediyesi-Banvit: 89-77Casa TED Ankara Kolejliler-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi: 69-72OYAK Renault-Darüşşafaka Cooper Tires: 77-73Mersin Büyükşehir Belediyesi-Antalya Büyükşehir Belediyesi: 77-85Fenerbahçe Ülker-Aliağa Petkim: 103-76