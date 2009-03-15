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Kaf Kaf Aslan'a acımadı

Pınar Karşıyaka, Galatasaray Cafe Crown'ı 87-83 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Williams 26, Benton 22 sayıyla oynadı.

15 Mart 2009 02:00


Pınar Karşıyaka, Beko Basketbol Ligi'nde 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray Cafe Crown'ı 87-83 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Williams 26, Benton 22 sayıyla oynadı.

Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Cafe Crown'ı 87-83 mağlup etti. 

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Karşılaşmaya Williams ve Benton'un basketleriyle hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, 4. dakikayı 15-9, ilk periyodu da 24-16 önde geçti.

İkinci periyodun başında Galatasaray Cafe Crown, Hosley ve Tolliver'in sayılarıyla skorda dengeyi sağlamaya çalıştı. Ancak yine Williams ve Benton ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 13. dakikayı 30-19 önde tamamladı. Sarı kırmızılı ekip, bu bölümde ribaundlarda etkili gözükmesine rağmen, hücumda istediği oyunu ortaya koyamadı. Hosley ile sayılar bulan Galatasaray Cafe Crown, ilk yarının bitimine 1,5 dakika kala farkı 6 sayıya (41-35) kadar indirdi. Ancak Pınar Karşıyaka ilk yarıyı 44-37 önde kapatmayı başardı.

Üçüncü periyoda Graves ve Erdem'in 3 sayılık basketleriyle başlayan Galatasaray Cafe Crown, 22. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 48-46.

Pınar Karşıyaka, Brown, Hakan ve Williams ile sayılar bularak oyundaki üstünlüğünü sürdürdü ve 3. çeyreği de 69-62 önde bitirdi.

Son periyotta Brown ve Erhan'ın basketleriyle 33. dakikayı 74-64 önde geçen Pınar Karşıyaka özellikle hücumda istediği oyunu ortaya koyamayınca Trolliver, Hosley ve Graves'in basketleriyle Galatasaray Cafe Crown, bitime 3 dakika kala beraberliği yakaladı: 78-78.

Son anları büyük çekişme içinde geçen karşılaşmada taraftarın desteğini arkasına alarak Williams ve Benton ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, maçı 87-83 kazandı.

PINAR KARŞIYAKA: 87 - GALATASARAY CAFE CROWN: 83
Salon: Karşıyaka
Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Can Atsüren xxx, Alper Altuğ Köselerli xxx
Pınar Karşıyaka: Williams xxx 26, Hakan xx 13, Valentin xx, Brown xxx 16, Benton xxx 22, Gökper xx 3, Ömer xx 2, Furkan xx 1, Ahmetbasic xx, Erhan xx 4
Galatasaray Cafe Crown: Hosley xx 16, Murat xx 6, Hüseyin xx 12, Atkins xx 5, Tolliver xxx 22, Erdem xx 5, Polat x, Cüneyt x, Milojeviç x 3, Graves xx 14
1. Periyot: 24-16
Devre: 44-37 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 69-62
Beş faulle çıkan: 39.38 Graves (Galatasaray Cafe Crown)

TOPLU SONUÇLAR
Pınar Karşıyaka-Galatasaray Cafe Crown: 87-83
Kepez Belediyesi-Banvit: 89-77
Casa TED Ankara Kolejliler-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi: 69-72
OYAK Renault-Darüşşafaka Cooper Tires: 77-73
Mersin Büyükşehir Belediyesi-Antalya Büyükşehir Belediyesi: 77-85
Fenerbahçe Ülker-Aliağa Petkim: 103-76

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