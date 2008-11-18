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Yaşam

Kadrolu falcı aranıyor

Ekonomik kriz nedeniyle her gün onlarca çalışanın işsiz kaldığı İsveç'te bir firma, kadrolu çalışacak 20 falcı arıyor.

18 Kasım 2008 02:00

Ekonomik kriz nedeniyle her gün onlarca çalışanın işsiz kaldığı İsveç'te bir firma, kadrolu çalışacak 20 falcı arıyor.

Haexriketi Norden firması, iş ve işçi bulma kurumunun internet sayfasına verdiği ilanda, Malmö, Göteborg, Gaevle ve Östersund kentlerinde kadrolu çalıştırılmak üzere nitelikli, konusuna hakim falcı arandığı belirtildi.

Bölge gazetesi Skanska Dagbladet'e de haber olan ilanda, etrafında tanınan falcıların tercih edileceği, tarot ve eski Cermen alfabesinden anlayan, cam kristalden fal bakabilen, baharat olarak kullanılan bitkilerden ve büyücülük törenlerinden anlayan, meditasyon bilen ve insanlar ile kolay iletişim kurabilen kadın falcılara gereksinim duyulduğu kaydedildi.

İlanda, falcıların ayrıca müşterilerine telefon ve internet aracılığıyla da ücret karşılığında bilgi vereceği ifade edildi.

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