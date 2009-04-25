

Eskişehirspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı öncesi kadro kurmakta zorlanıyor. Kaleci İvesa'nın yanı sıra kart cezalısı El Saka da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.



Sakatlıkları süren Serkan, Koray, Bülent Ertuğrul ve Anderson'un da yarınki maçta kadroda yer almayacakları belirtiliyor. Beşiktaş'tan kiralık gelen Batuhan Karadeniz ile Emre Özkan'da yapılan özel anlaşma gereği Beşiktaş maçı kadrosuna dahil edilmeyecek.



Cezalı ve sakat futbolcular nedeniyle yıllarca formasını giydiği Beşiktaş karşısında kadro kurmakta zorlanacak olan Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, PAF takımdan Alper ile Hakan'ı kadroya alması bekleniyor.